El David contra Goliat de la 4a Catalana: así es el reto de competirle al Ronin FC de Ibai Llanos

Las historias de los grandes contra los humildes han existido siempre en el mundo del fútbol. El dinero, principalmente, ha sido el gran fundamento para que esto ocurra, y más aún estos últimos años en un fútbol moderno que prevalencen las grandes inversiones de fondos millonarios ante la historia de clubes centenarios.

Este año, en España, ha aparecido un nuevo actor en este juego: el Ronin FC de Ibai Llanos. A diferencia de otros proyectos futbolísticos, el equipo del famoso 'streamer' ha empezado por lo más bajo, la última categoría del fútbol regional (la Quarta Catalana), con la intención de subir categorías de forma orgánica hasta asentar su nuevo club en el fútbol profesional.

Ante este caso, los equipos del grupo 25 de esta categoría se han encontrado con un nuevo escenario. De ser invisibles para el público general o las marcas, la presencia de Ronin ha hecho que sus campos se llenen para recibir a los ‘cracks’ venidos de la Kings League, y que incluso tengan nuevos patrocinios, algo impensable hace apenas algunos meses.

Como era de esperar, el Ronin FC, con jugadores con experiencia muy por encima de la categoría e incluso internacionalmente, ha ganado todos sus partidos de la liga por goleada, colocándose primero de la liga con una diferencia de goles de +35. Esta pasada semana, en la Jornada 5, el Penya Blaugrana Cervelló ‘B’ le marcó el primer gol al conjunto dirigido por Narcís Barrera. Fue obra de Izan Garcia, que comenta a SPORT que "fue un partido bastante intenso. Sabíamos que iba a ser complicado porque ellos tienen muy buen equipo, pero el gol no me lo esperaba. Recibí el pase y marqué. Me hizo mucha ilusión, la verdad. Ojalá sea el primero de muchos".

Manuel Quesada Páez, 'Manolo', en el campo de La Plana-Cervelló / Jordi Delgado

En su primer entreno tras el choque también nos recibe Manuel Quesada Páez, 'Manolo', el entrenador del equipo, en el bar de un campo en el que se repira tranquilidad, contrariamente al que se vivió el pasado sábado, con centenares de personas acercándose a la población del Baix Llobregat.

“Mi opinión personal es que es positivo que haya este tipo de equipos en nuestra categoría. Todo lo que te empuja a ser mejor es bueno. Es cierto que tienen unos argumentos económicos que no tenemos los demás, pero esto ha pasado siempre en el fútbol. No me parece criticable, al contrario, creo que enriquece la categoría. Cuando viene un equipo como este, que la gente conoce por Porcinos o la Kings League, se nota que es un partido diferente: hay cámaras, fotógrafos, público… se llena el campo. Pero juegan a un ritmo altísimo, impensable para Cuarta Catalana. Es muy difícil igualarles. Nosotros fuimos valientes, jugamos con personalidad, pero su velocidad y nivel técnico son enormes”, nos explica el míster del equipo, que da una charla a sus jugadores antes del partido y arpovecha para dar algunas instrucciones tácticas tras ver el vídeo del choque en el canal de Ibai, ya que normalmente no puede ver repetidas las acciones de los suyos.

"Es una experiencia enriquecedora. Aprendes viéndolos, intentas aplicar cosas en tu propio equipo. Y ver el campo lleno, los niños pidiendo fotos, da una visión de un fútbol más profesional. Para el club, la visibilidad es enorme", añade Manolo. "Creo que lo que ha hecho Ibai es algo que siempre ha existido en el fútbol: invertir para mejorar. La diferencia es que ellos tienen obligación y nosotros ilusión. Ellos pueden fichar jugadores de mucha calidad, mientras que nosotros aún estamos formando el equipo. Ni siquiera tengo la plantilla cerrada. Ellos tienen un fondo de banquillo impresionante, los suplentes son tan buenos como los titulares. Aun así, enfrentarte a ellos te hace crecer. Fue divertido: fuimos el primer equipo que consiguió marcarles un gol".

Sus jugadores van llegando y le saludan de forma educada. La mayoría, a las 21:00h, llegan de trabajar, algo muy habitual en estas categorías.

"Intentamos mantener nuestra personalidad. Les dije a los jugadores que no vieran al Ronin, sino a un equipo más de Cuarta Catalana. No tenía sentido cambiar nuestro estilo. Al final, perder 8-0 o 1-0 son tres puntos igual. Así que salimos a divertirnos y competir. En la primera parte generamos ocasiones y conseguimos marcarles. Salimos con varios juveniles y trabajamos el partido toda la semana. Dentro de nuestras posibilidades hicimos un buen trabajo y la gente lo valoró", dice el 'míster'. Su equipo es el último que entrena en el campo de La Plana-Cervelló. Antes, todos los equipos de la base han tenido sus sesiones de tardey.

"Su profesionalismo se nota: llegan dos horas antes, calientan con todo el cuerpo técnico, juegan con árbitros asistentes, algo que aquí no es habitual. Es otro nivel, pero lo veo positivo, no desvirtúa la competición, la engrandece. Todos quieren jugar ese encuentro y se esfuerzan más en los entrenamientos. Es un impulso muy positivo", comenta.

Izan, el goleador, ha sido protagonista de diferentes publicaciones en redes sociales gracias a su tanto, algo que le ha "sorprendido. No me lo esperaba. Ver mi nombre en una publicación así me ha hecho mucha ilusión. Me he quedado flipando".

Para él, el proyecto del 'streamer' "es interesante. Para los equipos más modestos puede ser difícil competir, pero también motiva. Nunca se sabe, y al final es bonito jugar contra gente de tanto nivel".

Y en la misma línea se pronuncia Pedro Lozano, el capitán del equipo, que asegura que la diferencia principal de enfrentarse a este rival respecto a los otros de la categoría ha sido la "repercusión y la visibilidad. No estamos acostumbrados a que haya cámaras, ni a la profesionalidad con la que vinieron ellos. Tienen un cuerpo técnico muy completo y todo se veía mucho más serio. En lo técnico y lo táctico también se nota: son un equipo mucho más trabajado y muy por encima del nivel habitual de Cuarta Catalana. Aun así, fue un partido bonito y lo disfrutamos mucho".

"Me sorprendió la humildad de todos. Se nota muchísimo la diferencia de ritmo, de colocación, de velocidad… En el vestuario lo comentábamos: por mucho que corrieras, era difícil seguirles. Pero fueron muy correctos, nada de prepotencia. Fue un partido para disfrutar, aunque el resultado no acompañara. Eso sí, al menos fuimos los primeros en marcarles", añade el defensa con el brazalete del Cervelló.

Para Quesada, "ojalá hubiera un Ronín cada temporada, porque motiva y da visibilidad. Fue un ambiente festivo, muy bonito. Cuarta Catalana es la última categoría, pero la ilusión en los clubes es máxima. Aquí todos lo hacemos de forma altruista, por pasión. Creamos un grupo unido, disfrutamos, y si ganamos, aún mejor".

El amateur 'B' de la Penya Blaugrana Cervelló se prepara para su entrenamiento tras el partido ante Ronin FC / Jordi Delgado

Con este equipo, aún en formación ya que es prácticamente nuevo respecto al del año pasado, 'Manolo' se pone como objetivo estar en las posiciones de playoff de cara a final de temporada: "Ahora el objetivo es dar continuidad: si pudimos competir contra Ronín, podemos hacerlo contra cualquiera. Obviamente perder por nueve fastidia, pero fue una experiencia enriquecedora. Y aún queda la vuelta; quizá para entonces estemos más hechos y podamos sorprenderlos. Ya fuimos los primeros en marcarles, ¿por qué no ser los primeros en ganarles?"

Al ser una penya barcelonista, el club tiene un vínculo especial con el FC Barcelona y todos los juagdores y entrenadores se hacen socios de la entidad azulgrana cuando fichan por la penya de Cervelló. "Veo difícil que Ronin se pueda enfrentar algún día al Barça. Creo que subirán varias categorías seguidas, pero llegar al profesionalismo será mucho más complicado. En Cuarta, Tercera o incluso Primera Catalana pueden arrasar, pero más arriba ya se igualan las fuerzas. El dinero ayuda, pero no lo es todo. Aun así, sería increíble ver a Ronín en Primera División, me gustaría. Siempre podré decir que jugué contra ellos y que el Cervelló fue el primer equipo en marcarles un gol oficial", comenta el técnico.