David García, antiguo 'speaker' del Real Zaragoza: "Me fallaron las formas, pero me quedo con el cariño del zaragocismo"

¿Cómo lo lleva? ¿Superado ya el sofocón?.

Lo he pasado muy mal. Contaba con seguir un año más y, de hecho, había estado probando los nuevos equipos en el nuevo estadio. Incluso participé en el simulacro de evacuación, pero son decisiones del club que hay que respetar, aunque admito que me está costando adaptarme a esta nueva forma de vivir el zaragocismo.

¿Cuándo y quién le dice que se acabó?

El día antes del amistoso ante el Mirandés me citan en el club por la tarde. Yo creía que era para preparar el partido, pero el director de comunicación y la directora de recursos humanos me comunican que, dentro de la reorganización en el club, era necesario un cambio de speaker.

¿Cómo se quedó?

No me salió decir nada en ese momento. Además, el Real Zaragoza es la entidad que más respeto en mi vida, es mi pasión y jamás diré nada malo de él, aunque, después de 17 años sin haber faltado jamás, me fallaron un poco las formas al decirme algo así 24 horas antes de un partido que ya había estado preparando. Pero, insisto, máximo respeto a las decisiones del club.

¿Muchas lágrimas?

Mandé un mensaje a mi mujer y otro al compañero que ha estado los últimos años conmigo manejando el marcador. Me costó un poco llorar ese día, pero al siguiente me derrumbé. Lo pasé muy mal cuando al fin asimilé que ya no iba a estar más ahí. Esa mañana fue horrorosa, pero las muestras de cariño que recibí fueron abrumadoras. Seres queridos, aficionados, gente del club como el capitán Francho Serrano y otra persona más del equipo....Fue espectacular y estoy muy agradecido al zaragocismo, que volvió a dejar claro cómo somos y el cariño tan especial que existe entre nosotros. Eso es lo que me ha dado ese impulso para seguir adelante y, sin duda, lo mejor de todo. Con eso me quedo.

Igual exagero pero parece que haya sido uno de los momentos más dolorosos de su vida.

No exagera no, ni mucho menos. Desafortunadamente, tampoco estoy pasando por un buen momento en el plano familiar, pero esto ha sido un golpe bastante fuerte. Ya le digo, uno de los más duros que he recibido en mi vida más allá de los familiares.

¿Y ahora, cómo está?

Mire, ser la voz del Real Zaragoza durante tantos años era parte de mi vida. Anteponía el Zaragoza a muchas cosas porque era lo máximo para mí y me está costando sentarme en la grada y adaptarme a ese nuevo escenario. Se ha ido un pedazo de mi vida con esta decisión, desde luego.

¿Le pregunto por la actual megafonía? ¿Lo analiza mucho?

Internamente, pero no lo valoro con nadie. Cuando escuchas críticas te das cuenta de lo difícil que es. Yo también me equivoqué muchas veces y cometí numerosos errores, pero es complicado y más cuando el equipo no acaba de arrancar. Me duele, en todo caso, que esa decisión no haya significado un cambio más radical. Entiendo que, después de 17 años, se quisiera un cambio pero, para cortarme de un día para otro, pensaba que iba a ser mucho más grande y radical.

¿Y si le llama el Zaragoza y le pide que vuelva?

A los cinco minutos me presento en las oficinas con el ordenador y listo para actuar. Ojalá. Más allá de cómo han podido dolerme las formas, si me llama el Zaragoza lo dejo todo.