David Figueira, el gallego que narrará el partido de España en catalán en La 2Cat: "La gente más purista del catalán querrá que se hable perfecto y es lógico"

El periodista deportivo David Figueira, nacido en Pontevedra, llegó a Barcelona en 2010 sin saber nada de catalán. De manera completamente autodidacta, escuchando la radio, viendo la televisión y pidiéndole a la gente que no cambiara al castellano cuando se dirigieran a él, ha acabado dominando la lengua y habla el catalán con total fluidez. Tanto es así, que el próximo martes 14 de octubre a las 20.45 horas, Figueira narrará en catalán el partido España-Bulgaria en La 2Cat, la nueva etapa de La 2 Catalunya. Esta será la primera retransmisión en este idioma de un encuentro de la selección española en 27 años, desde el Mundial de Francia 1998.

"Más allá de conectar más o menos con la lengua, es una cosa que me impuse", explica Figueira. "Yo venía a trabajar a Barcelona a una empresa, en este caso RTVE, donde había parte de la programación en catalán y yo mismo era el primero que me exigía estar en las mismas condiciones de trabajo que el resto de mis compañeros", manifiesta el periodista. "No quería dejar de hacer cosas por tener una limitación", añade.

Control del idioma

El primer año en Barcelona fue más complicado que el segundo y el segundo más que el tercero, pero ya han pasado 15. "Nunca se me había pasado por la cabeza hacer una retransmisión en catalán entera, pero ha acabado llegando", celebra el locutor. "Ahora me descubro pensando en catalán en las cosas que quiero hacer, y en ese momento te das cuenta de que más o menos dominas el idioma", valora.

Aunque ya domina el idioma, Figueira reconoce que todavía hay palabras que se le escapan y otras que no acaba de pronunciar del todo bien, esas pequeñas particularidades que tiene el catalán, como las vocales neutras o las eses sonoras y sordas. "En esas cosas soy muy autocrítico y cuando escucho cómo pronuncian algunas cosas otra gente de manera más correcta intento incorporar ese aprendizaje para llegar a controlar el idioma al cien por cien".

Cuidar el uso del catalán

El periodista es consciente de la responsabilidad que implica hablar desde un medio público e insiste en la importancia de cuidar el uso de la lengua: "Seguramente sea minoría la gente que habla un catalán académico, porque en Catalunya también hay mucha gente de fuera, pero también tenemos que ser conscientes que, desde un medio de comunicación, y más público, tenemos que tener cuidado y hablarlo de la manera que se ajuste lo máximo posible a la normativa".

"Sé que la gente que sea más purista del catalán querrá que se hable de la manera más perfecta posible y es lógico, lo entiendo y lo comparto. En ese sentido, cualquier crítica o rectificación que venga desde el respeto y la intención de que el producto mejore, no me la tomaré mal", comenta sobre las posibles críticas que pueda recibir durante sus narraciones.

La presión del directo

Pero realmente, la preparación para una narración de un partido, explica, va mucho más allá del idioma. “Por muchas retransmisiones que haya hecho, no deja de ser un reto y una responsabilidad", asegura, ya que siempre tiene que conseguir que sea "entendible y entretenido". A todo eso se suma la presión del directo. “Estás hablando en tiempo real y pueden pasar mil cosas que tienes que contar. Y te puedes equivocar, porque eres humano: confundir un jugador, interpretar mal una jugada… Siempre intentas evitarlo, pero a veces ocurre”, reconoce.

El próximo 14 de octubre, Figueira narrará el partido desde los estudios de la televisión pública en Sant Cugat, siguiendo el encuentro por una pantalla, y contará con la compañía del exfutbolista del Barça y comentarista 'Chapi' Ferrer, con quien ya acumula otras experiencias y con quien suele hablar en catalán de forma habitual: "Nos conocemos desde hace bastantes años, hemos hecho muchas retransmisiones juntos, aunque ninguna en catalán. Esta será la primera".

“Para mí, 'Chapi' es un gran analista. Tiene la capacidad de ver y explicar cosas que el espectador quizá no percibe, y eso es clave en un comentarista. Tenemos mucha complicidad y ‘feeling’. A veces basta una mirada o una inflexión de voz para saber si el otro debe hablar o callar”, concluye.