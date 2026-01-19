David Cordón, padre de Davinchi (Getafe), entre los desaparecidos en el accidente en Adamuz

El pasado domingo 18 de enero, dos trenes de alta velocidad chocaron y descarrilaron en Adamuz (Córdoba), dejando al menos 39 muertos y varios heridos. Las autoridades trabajan para atender a los afectados y esclarecer lo ocurrido.

El tren que descarriló en Adamuz se trataba del 6189 de la compañía Iryo y era el modelo Frecciarossa ETR 1000, que había sido revisado el pasado 15 de enero, según la empresa de transportes italiana. Además, fue fabricado hace tan solo cuatro años.

A medida que pasan las horas, se van conociendo el número de cifras fallecidas, heridas y también de las personas que están desaparecidas del tren de Alvia, que cubría la ruta Madrid-Huelva. Además de los fallecidos, se contabilizan más de 150 heridos con diferentes niveles de gravedad y varias personas cuyo paradero aún no ha podido ser confirmado.

David Cordón, desaparecido

Entre los desaparecidos se encuentra David Cordón, según ha podido saber el medio Huelva24. Cordón había viajado junto a su hijo para asistir al Getafe-Valencia de Primera División, y posteriormente tomó el tren con destino a Huelva. David Cordón es una figura muy reconocida en el deporte onubense, fue uno de los referentes del fútbol playa español y formó parte de la selección nacional, logrando importantes éxitos a lo largo de su carrera deportiva. Su trayectoria le convirtió en uno de los atletas más destacados de la provincia.

También fue jugador del Sevilla, Recreativo, Eibar y Atlético Madrileño. En su palmarés figuran dos subcampeonatos del mundo, logrados en 2003 y 2004, así como dos títulos de campeón de Europa en 2001 y 2004. Además, en 2004 fue distinguido como el mejor jugador de la Euroliga de fútbol playa, un reconocimiento a su rendimiento y liderazgo. Su hijo, Davinchi, se incorporó el pasado verano al Getafe tras formarse en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva.

El extremo del Sevilla Dodi Lukébakio (d) ante el lateral del Getafe Davinchi durante el partido correspondiente a la segunda jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. EFE/José Manuel Vidal. (Getafe) (sevilla) / José Manuel Vidal / EFE

Esta temporada ha debutado en Primera División con el conjunto madrileño, aunque actualmente se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir una grave lesión de menisco.

Todavía hay varias personas que aún no han podido ser localizadas por sus familiares y están preocupados por la situación. La usuaria de la red social X @violetalopeez ha recopilado en una publicación toda la información que ha encontrado en redes sobre familiares que piden ayuda para saber algo de sus allegados que viajaban en los trenes. En SPORT seguiremos contando la última hora del suceso.