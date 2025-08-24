Los datos del CD Castellón: 28 tiros para un gol
Los rivales le han marcado cuatro 'dianas' tras lanzar 20 veces a la portería castellonense
Juanfran Roca
El CD Castellón ha empezado el curso liguero 2025/26 sin tener bien graduado el punto de mira. En estas dos primeras jornadas de Liga el equipo de Johan Plat ha lanzado 28 veces a portería y el saldo es francamente mejorable: un gol, dos tiros al poste y el resto de disparos que fueron entre los tres palos fueron rechazados por el guardameta rival.
En la primera jornada de Liga contra el Racing de Santander la escuadra castellonense lanzó 17 veces buscando la portería del meta cántabro, y ante el Real Valladolid en el SkyFi Castalia los albinegros tiraron 11 veces. En ambos casos probaron fortuna más veces que su rival, pero el resultado fue peor. Los rivales, en 20 tiros a la portería de Amir han conseguido marcar cuatro goles.
Muchos intentos
Hasta la fecha, son13 los jugadores que han intentado el tiro a portería en estas dos primeras jornadas de Liga y la palma se la llevan jugadores como Ousmane Camara, Israel Suero y Álex Calatrava, con cuatro lanzamientos cada uno de ellos. En tres ocasiones lo hizo el capitán Salva Ruiz.
EN ALBINEGRO
El CD Castellón realizó ayer una sesión de trabajo regenerativo en la Ciudad Deportiva de Borriol, donde los que no participaron en el partido contra el Real Valladolid tuvieron un poco más de actividad. El equipo descansa hoy y a partir de mañana empezará a preparar el partido del próximo sábado contra el Real Zaragoza en el SkyFi Castalia, a partir de las 21.30 horas. El equipo zaragozano tampoco ha conseguido sumar: anoche cayó ante el Andorra en su feudo.
Para ese encuentro, el técnico Johan Plat podrá contar con el defensa central canario Alberto Jiménez, tras cumplir el partido de sanción tras la expulsión (roja directa, en el minuto 82) que sufrió en el primer encuentro de Liga ante el Racing Club de Santander.
