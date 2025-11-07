Daniel Guzmán, actor, sobre las pachangas junto a Maradona y el 'Kun' Agüero: "Se cabrea mucho"

Daniel Guzmán es un hombre de calle. Allí, entre vecinos y edificios antiguos, se entiende su vida y, en buena medida, su cine. En La Deuda, su último trabajo, interpreta a un personaje que lucha por no ser desalojado mientras un fondo intenta reformar su bloque. Curiosamente, en la vida real, Guzmán se inspira en el Edificio Montano, un inmueble del siglo XIX que también atraviesa reformas.

La película se estrenó hace varias semanas y se ha consolidado como uno de los títulos más destacados de la temporada, tanto por su emotiva historia como por el talento de su reparto. Pero en su reciente aparición en El Larguero de la Cadena SER, Guzmán no solo habló de cine: también compartió su otra gran pasión, el fútbol.

'Pachangas' como rutina

A sus 52 años, el actor sigue disfrutando del deporte con la misma intensidad que cuando era joven. Confesó que participa en pachangas semanales, y que incluso ha compartido campo con figuras legendarias como Kiko Narváez, a quien suele pedir pases largos para aprovechar su velocidad. Sin embargo, lo que más sorprendió a los oyentes fue que también ha jugado junto al ‘Kun’ Agüero e incluso con Diego Armando Maradona.

El periodista Mela Chércoles, que moderó la charla, destacó la competitividad del actor: “Dani llegó a revolucionar al equipo entero durante un partido”. Guzmán, entre risas, pidió que se moderaran los comentarios: asegura que siempre se comporta correctamente y que sus anécdotas con Agüero y Maradona son prueba de ello.

Partiditos con Agüero y Maradona

Sobre su relación con el ‘Kun’, Guzmán explicó que coincidieron en una etapa en la que el jugador apenas disputaba partidos con el Atlético de Madrid. “Yo tenía que ir a buscarle a su casa para que viniera a nuestras pachangas. Lo sentábamos en un banco y luego pedíamos partidos al rey de la pista. Nadie sabía que era Agüero, decíamos que era un amigo que le gustaba jugar atrás”, relató.

La estrategia funcionaba hasta que el delantero desataba todo su talento: “Empezaba a jugar y hacía lo que quería. Metía seis o siete goles. Hasta que alguien del equipo contrario gritaba: ‘¡Pero si este es el Kun Agüero!’”, recordó entre risas.

No menos memorable fue su experiencia con Maradona, entonces suegro de Agüero: “Siempre que le quitabas el balón, se tiraba al suelo y decía ‘¡Foul!’”, contó divertido. Según Guzmán, Agüero le aconsejaba: “Tú síguele el rollo que se cabrea mucho”. Y, como era de esperar, el argentino siempre quería tirar la última falta o el último penalti.