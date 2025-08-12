Daniel Bachmann, opción para la portería del Dépor

El Deportivo trabajó en el mercado nacional e internacional para concretar un sustituto de Helton Leite y finalmente "una de las opciones" que esta bien posicionada es Daniel Bachmann, portero austriaco de 31 años que procede del Watford, club ante el que el Dépor jugó en esta pretemporada. Llegaría cedido con opción de compra, según revelaron medios británicos. El club coruñes trabajó en otras opciones como el meta del Sevilla, Álvaro Fernández, pero va camino de cuajar la de un guardameta con experiencia en Inglaterra.

Bachmann es internacional por su país y llega a España después de más de una década de experiencia en las islas. De hecho, se terminó de formar allí en el Stoke antes salir al Watford, club que le ha abierto la puerta para su salida a A Coruña.

Con la contratación de este guardameta sin bagaje en España y con una pretemporada atípica, se haria más evidente que Germán Parreño comenzaría la liga como titular y pelearía de tú a tú con el austriaco por ser el dueño de la portería blanquazul.

Será la séptima incorporación del Dépor (novena si se tiene en cuenta a Jairo Noriega que salió cedido al Racing). A Bachmann le han precedido Miguel Loureiro, Noubi, Comas, Quagliata, Gragera y Luismi Cruz. Al equipo coruñés, tras cerrar al meta, le quedaba por concretar el fichaje de uno o dos delanteros y de un pivote ofensivo, con preferencia para Riki, del Albacete. Tras la salida de Chacón, le queda también aligerar más excedente de futbolistas con Diego Gómez, Genreau, Martín Ochoa y Álex Petxarroman como futbolistas llamados a salir.