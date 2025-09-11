Dani Sánchez e Izan Merino siguen al margen a dos días del Huesca-Málaga CF

Apenas quedan dos días para el SD Huesca-Málaga CF (sábado, 18.30 horas) y las noticias no mejoran en Martiricos. Las lesiones de media y larga duración están siendo un auténtico quebradero de cabeza para Sergio Pellicer, pero ahora los problemas puntuales también están complicando el próximo once inicial. El equipo completó este jueves una nueva sesión de entrenamiento en La Rosaleda con dos ausencias y solo un regreso esperado.

Dos ausencias

Dani Sánchez e Izan Merino tampoco pudieron reincorporarse con el resto de sus compañeros. Ambos fueron titulares el pasado sábado contra el Granada, apuntaban a desempeñar un papel importante en El Alcoraz y, salvo recuperación de última hora, parece complicado que pueden estar otra vez de inicio. Un proceso vírico mantiene en jaque al lateral zurdo, mientras que el centrocampista ha echado el freno por molestias en su tobillo izquierdo.

Un regreso muy esperado

La única buena noticia fue el regreso de Adrián Niño al césped con el equipo, después de que este miércoles se quedara al margen haciendo trabajo físico. Así, el técnico blanquiazul recupera al delantero después de su periplo internacional -con un gol en seis minutos- para contar con toda la artillería disponible.

El resto de la enfermería no dio ninguna novedad. Carlos Puga, Moussa y Ramón siguen con sus respectivas recuperaciones en el gimnasio. Luismi y Álex Pastor continúan en reposo tras sus distintas operaciones. Andrés Céspedes, Ángel Recio y Rafita completaron el entrenamiento con los jugadores del primer equipo. Este jueves estuvo marcado por la táctica.

El Málaga CF tendrá una última sesión mañana, a partir de las 10.30 horas, para terminar de perfilar los últimos detalles, muy pendientes de si Izan Merino y/o Dani Sánchez pueden estar. Después, será el turno de Sergio Pellicer en rueda de prensa antes de que el equipo ponga rumbo a El Alcoraz, uno de los cuatro campos de Segunda División en el que los blanquiazules no saben aún lo que es ganar.