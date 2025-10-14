Dani Güiza (45 años) habla sin filtros sobre la vida nocturna de los futbolistas: "Tienen que tener sus vidas"

La edad no es un problema para Dani Güiza a sus 45 años y así lo sigue demostrando públicamente. El de Jerez de la Frontera sigue disfrutando del fútbol tras fichar este pasado verano por el Rayo Sanluqueño, equipo de la Primera División Andaluza. Por ahora, no tiene pensado colgar las botas, aunque es consciente que está en su tramo final.

El exdelantero del Cádiz, Mallorca y Getafe, entre otros equipos, acudió al pódcast 'El Cafelito de Josep Pedrerol' para contar cómo se encuentra físicamente y, además, para abordar distintos temas tabú que rodean a los futbolistas actuales.

El presentador de 'El Chiringuito' se interesó en conocer si salía de noche cuando estaba en la élite del fútbol. El andaluz dejó claro que "todo el mundo hemos salido, yo creo", ya que defendió que todos los futbolistas tienen derecho a disfrutar con los amigos.

"No puede ser porque sea un futbolista y te tengas que quedar encerrado en tu casa", comentó a Pedrerol. Además, señaló que "la vida se tiene que disfrutar", pues no todo gira en torno al fútbol: "Si no, ¿qué haces? ¿Te quedas metido siempre en tu casa, sentado en un sofá?".

Dani Güiza, jugador del Rayo Sanluqueño / @CDRayo_ofi

Sobre la posibilidad de salir por la noche, no dudó en decir que "por qué no te puedes tomar una copa. Irte a cenar y tomarte una copa con tus amigos". En ese instante, Pedrerol preguntó si se podía tomar dos copas, algo que no gustó a Güiza: "¿Por qué no te puedes tomar dos? ¿Está prohibido? No. ¿Qué malo es? Cualquier chaval sale a la calle y se toma dos copas".

El presentador de Mega cuestionó si los futbolistas pueden fumar: "Hombre, no está bien. Hay futbolistas que fuman, pero no está bien. Que no lo vean los niños. A escondidas".

"Es que a veces hay la sensación de que el futbolista tiene que ser futbolista 24 horas", sentenció Pedrerol, lo que el futbolista del Rayo Sanluqueño manifestó que "no puede ser", ya que "también tienen que tener sus vidas".