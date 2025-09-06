Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Dani Gómez, Insua y Saidu, los mejores. Las puntuaciones del Real Zaragoza-Real Valladolid

Moyano, Paulino y Pau Sans, de lo más flojo del conjunto aragonés

Dani Gómez celebra el tanto que ponía por delante al Zaragoza.

Dani Gómez celebra el tanto que ponía por delante al Zaragoza. / Jaime Galindo.

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Dani Gómez

Listo |7| Se inventó un gol que debió ser el del triunfo. Combinó y peleó bien.

Adrián | 5 |

Exculpado. Otro gol encajado en el que poco pudo hacer. Evitó otro al final.

Juan Sebastián | 6 |

Valioso. Rinde donde le pongan y eso tiene un valor incalculable. Fijísimo.

Insua | 7 |

Valladar. Notable encuentro del central, que hizo raya. De lo mejor del equipo.

Radovanovic | - |

Lesionado. Solo duró cuatro minutos debido a un cabezazo que le dejó grogui.

Pomares | 5 |

Suficiente. Sin alardes, pero tampoco errores de bulto. Poca aportación ofensiva.

Saidu | 7 |

Indiscutible. Es fijo. Iba a ser pivote pero fue central. Valor seguro.

Guti | 6 |

Mejorado. Rinde más y mejor con un pivote al lado. Buen partido el del canterano.

Pau Sans | 4 |

Precipitado. Demasiados errores, incluida una tarjeta que le lastró.

Moyano | 3 |

Desconocido. Otro mal partido del extremo, que no dio una a derechas.

Paulino | 3 |

Deficiente. Otro que ha bajado mucho el nivel desde la pretemporada.

Akouokou (5). Sobrio.

Kodro (6). Útil.

Francho (5). Irregular.

Cuenca (6). Incisivo.

Soberón (5). Relegado.

Pinilla (6). Valiente.

