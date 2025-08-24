Dani Gómez y Bazdar, lo mejor del gris Zaragoza

El Real Zaragoza tuvo en la movilidad de Dani Gómez, que fue el delantero más peligroso, y en los chispazos de Bazdar al salir, con un buen gol incluido, lo mejor del partido y de una dolorosa derrota en la que la defensa quedó muy señalada, en particular Radovanovic, Pomares, expulsado, y Juan Sebastián.

Adrián Rodríguez | 4 |

Irregular. Vendido en los goles, despejó otras ocasiones y mostró dudas.

Juan Sebastián | 0 |

Desbordado. Vivió toda una pesadilla de partido en defensa, soñará con Min-su

Pomares | 0 |

Expulsado. Mal en el primer gol, sufrió en el eje y fue expulsado por agarrar.

Radovanovic | 0 |

Equivocado. A campo abierto es un horror, no da sensación de seguridad. Pidió el cambio.

Tasende | 3 |

Lesionado. Se retiró con molestias tras un partido con claroscuros en su nivel.

Guti | 3 |

Escaso. No le da para abarcar campo y crear y de nuevo en la medular fue inferior.

Francho Serrano | 3 |

Superado. Apareció poco en el partido y persiguió sombras en el medio.

Pau Sans | 3 |

Apagado. No se le vio la chispa de otros días y apenas ofreció algo de sustancia.

Sebas Moyano | 4 |

Insistente. Apareció y tuvo ocasiones pero sin tino. En la segunda parte, casi nada.

Soberón | 4 |

Intermitente. Ofreció algunos destellos como asistente y se fue diluyendo.

Dani Gómez | 6 |

Clarividente. Fue el más activo y generó peligro con desmarques y movilidad.

También jugaron

Toni Moya |3| Desafortunado

Valery |3| Desubicado

Saidu |3| Nervioso

Bazdar |6| Brillante

Calero |sc| Relevo