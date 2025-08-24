Dani Gómez y Bazdar, lo mejor del gris Zaragoza
El ariete madrileño fue el más clarividente en ataque y el serbio ofreció destellos de calidad y un buen gol en un partido donde la defensa fue el punto frágil del equipo
Santiago Valero
El Real Zaragoza tuvo en la movilidad de Dani Gómez, que fue el delantero más peligroso, y en los chispazos de Bazdar al salir, con un buen gol incluido, lo mejor del partido y de una dolorosa derrota en la que la defensa quedó muy señalada, en particular Radovanovic, Pomares, expulsado, y Juan Sebastián.
Adrián Rodríguez | 4 |
Irregular. Vendido en los goles, despejó otras ocasiones y mostró dudas.
Juan Sebastián | 0 |
Desbordado. Vivió toda una pesadilla de partido en defensa, soñará con Min-su
Pomares | 0 |
Expulsado. Mal en el primer gol, sufrió en el eje y fue expulsado por agarrar.
Radovanovic | 0 |
Equivocado. A campo abierto es un horror, no da sensación de seguridad. Pidió el cambio.
Tasende | 3 |
Lesionado. Se retiró con molestias tras un partido con claroscuros en su nivel.
Guti | 3 |
Escaso. No le da para abarcar campo y crear y de nuevo en la medular fue inferior.
Francho Serrano | 3 |
Superado. Apareció poco en el partido y persiguió sombras en el medio.
Pau Sans | 3 |
Apagado. No se le vio la chispa de otros días y apenas ofreció algo de sustancia.
Sebas Moyano | 4 |
Insistente. Apareció y tuvo ocasiones pero sin tino. En la segunda parte, casi nada.
Soberón | 4 |
Intermitente. Ofreció algunos destellos como asistente y se fue diluyendo.
Dani Gómez | 6 |
Clarividente. Fue el más activo y generó peligro con desmarques y movilidad.
También jugaron
Toni Moya |3| Desafortunado
Valery |3| Desubicado
Saidu |3| Nervioso
Bazdar |6| Brillante
Calero |sc| Relevo
