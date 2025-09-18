Dani Garrido, sobre el amistoso entre Euskadi y Palestina: "La noticia ha sido recibida con gran ilusión"

Las selecciones de Euskadi y Palestina disputarán un partido amistoso en el estadio de San Mamés de Bilbao el próximo 15 de noviembre, informó este miércoles la Cadena Ser.

La Federación Palestina de Fútbol confirmó la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación de Fútbol de Euskadi a la vez que también fueron informadas las autoridades gubernamentales españolas.

Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre en Gaza.

"Euskadi ha demostrado una gran sensibilidad con este tema", ha recordado frente a los micrófonos Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, que además ha destacado el compromiso de la sociedad española con Palestina.

"Lo van a anunciar en los siguientes días de próxima oficial. La noticia ha sido recibida con gran ilusión y alegría en Palestina", siguió Dani Garrido al conectar con el periodista Nicolás Castellano, enviado especial en Jerusalén.