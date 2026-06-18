Dani García, exjugador del Athletic Club: "Le tenía miedo a Messi"

Dani García, exjugador del Athletic Club y actual centrocampista del Olympiacos, ha recordado en el podcast 'Offsiders' algunas anécdotas que vivió vistiendo los colores rojiblancos y su papel defendiendo a Messi. Una tarea para nada sencilla, teniendo en cuenta el control que tiene de la bola y la velocidad de su juego.

Una de las funciones de Dani García cuando disputaba partidos contra el Barça era ser un muro para el argentino. El futbolista ha desvelado una conversación que tuvo previamente a un partido con el que en su momento era su entrenador Ernesto Berizzo, donde este le preguntó si tenía miedo de Messi. Un sentimiento que, según el futbolista, mintió diciendo no tener: "Yo no, no le tengo miedo".

A lo que el técnico le respondió: "Eso quiero ver en el partido, lo va a marcar usted al hombre". García confiesa que en ese momento no dijo lo que realmente pensaba: "¿Cómo no le voy a tener miedo a Messi? Si cada vez que coge el balón se va a ir sí o sí".

'Marcar a Messi'

El futbolista comenta que "marcar al hombre a Messi" no es una tarea sencilla y que solo hay algunas maneras de impedir su juego. En un partido en el que Messi salió de suplente en el 70, García comenta que la única manera de pararle "es chocarle todas las paredes".

Un método que coincidió en que era bastante molesto y que en pleno partido con el argentino se desesperó ante las constantes faltas e interrupciones del centrocampista y le recriminó: "A ver, ¿pero tú no sabes jugar al fútbol?".

Lejos de molestarse, Dani García le respondió en el campo con total honestidad diciéndole: "Leo, pues no sé jugar al fútbol y esto es lo único que te puedo hacer para pararte, tío. Yo lo siento". Para añadir que cuando se repetía esta ocasión, Messi le decía: "Otra vez, otra vez".

En su defensa, Dani explica que si no le paraba, "su jugada iba a llegar a Jordi Alba y el pase atrás y era gol, o sea que te tengo que chocar sí o sí". Una estrategia que afirmó que si no la realizaba, "mi entrenador me mata".

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El objetivo del centrocampista para controlar el juego de Leo era "hacerle falta y ya con una amarilla, pues chocas menos, pero hasta que te la saquen tienes que pararle", concluyó el jugador.