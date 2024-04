Dani Benítez: "Salía mucho y bebía muchísimo"

El exfutbolista de equipos como el Granada, Elche o Racing de Ferrol, Dani Benítez, ha comparecido este viernes en el programa de televisión 'Espejo Público' para hablar sobre cómo acabó su trayectoria futbolística en Primera División y pasó de tenerlo todo a no tener nada.

Entre los años 2011 y 2014, Benítez brilló en la élite del fútbol español junto al Granada. Un extremo que enamoraba con sus regates y goles, pero que también destacaba por las polémicas de las que formaba parte. Por ejemplo, la del botellazo de Clos Gómez o las expulsiones absurdas durante su carrera.

Un positivo en cocaína en 2014, una "rayita" para eludir una borrachera y presentarse a un entrenamiento 'en condiciones', fue el punto y final de su carrera futbolística, en un momento en el que tenía a Sevilla, Atlético de Madrid y hasta la Selección Española como pretendientes.

Dani Benítez, discutiendo con un árbitro en un partido del Granada contra el FC Barcelona / EFE

Fue un momento muy duro, aunque lógicamente el error lo cometí yo. A partir de ahí empezó una vida totalmente diferente a la que yo tenía", ha confesado Benítez. A mí el mundo del deporte me dio de lado, cuando yo cumplí la sanción estaban todas las puertas cerradas".

Dani Benítez se sincera

Yo era bastante joven, salía mucho y bebía muchísimo, pero es cierto que no debía haberlo hecho. Realmente fue ese momento, porque yo no he tenido problemas de alcohol. No creo que eso fuera la puerta a la cocaína. Evidentemente, cuando bebes te puede inducir a eso, pero no creo que fuera el detonante", ha relatado el exnazarí.

"Es una situación complicada, primero tienes que asimilarlo, ser valiente y perdonarte a ti mismo, porque sino luego no vas a poder ser feliz jamás. Después del positivo en cocaína me metí en un bucle del que no era capaz de salir. A mí el mundo del deporte me dio de lado, cuando yo cumplí la sanción estaban todas las puertas cerradas". Benítez también ha acudido a plató para presentar su libro 'Mi historia la cuento yo', una biografía escrita por Héctor García.