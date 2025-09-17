Dani Barcia: “Loureiro y yo somos casi familia, nuestras abuelas eran primas”

El Deportivo afronta la sexta jornada de Liga con una relación de familia en el vestuario. Dani Barcia tiene una buena compenetración con Miguel Loureiro, con quien comparte familia y pueblo. “Somos casi familia. Nuestras abuelas eran primas y en el campo nos entendemos muy bien. Por tipo de juego también nos complementamos”.

El central lanzó un mensaje claro ante el gran arranque del equipo, a un punto del liderato: “Estamos muy contentos, pero solo van cinco jornadas. Tenemos que seguir en esta línea, trabajar cada semana y no relajarnos”.

El canterano atraviesa un momento dulce, consolidado en el once inicial. “El míster confía en mí. Intento hacerlo lo mejor posible para ayudar al equipo”, afirmó, consciente de que este inicio puede marcar su temporada de confirmación.

Barcia valoró el crecimiento competitivo del Dépor. “La forma de trabajar es distinta. Los entrenamientos son más intensos y los fichajes de este año han subido el nivel. Cada jugador complementa a su compañero”, explicó el coruñés. Destacó también la gestión de Antonio Hidalgo en un vestuario con gran competencia: “Tenemos una plantilla muy completa. Cualquiera puede jugar y hacerlo perfecto. No me gustaría estar en la piel del míster para elegir”.

El central también recordó su primer gol con el primer equipo en el último minuto contra el Sporting en Riazor: “Fue un momento inolvidable, con mi gente, en casa. Es lo que sueña un canterano”. De cara al encuentro frente al Huesca, avisó del peligro del rival: “Es un equipo difícil de atacar, con un bloque bajo muy sólido. Necesitaremos tranquilidad y confianza para encontrar nuestro momento”.

