Dani Alves lo tiene claro: este es el mejor futbolista de la historia

Dani Alves fue uno de los mejores laterales del fútbol durante más de una década. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de equipos como el Sevilla, el FC Barcelona, la Juventus o el Paris Saint-Germain y conquistó numerosos títulos.

En una entrevista para el programa 'Metanoia', el exfutbolista brasileño reconoció que, tras su paso por prisión, ya no sigue el fútbol con la misma intensidad: "No puedo mentir, ya no veo tanto fútbol porque el fútbol te hace criticón y de la misma fuente no puede salir bendición y maldición".

Alves reflexionó sobre la presión que sufren los futbolistas jóvenes: "Yo sé cuán difícil es que un muchacho de 18 años cargue con una responsabilidad de un equipo y no quiero ni mirarlo para no volverme criticón de aquello que yo hice. No tiene lógica que hoy critique errores que yo cometí".

Preguntado por el mejor jugador de la historia, el brasileño no dudó en señalar a Messi, a quien define como el futbolista con mayor impacto en el juego por encima de cualquier otro.

"Messi en el fútbol es como Cristo para nosotros", afirmó el exlateral, destacando que el argentino "es la persona que más influencia tiene en el juego" y que su presencia cambia por completo el desarrollo de los partidos.

Alves también recordó su etapa compartida en el FC Barcelona, asegurando que Messi es el mejor jugador con el que jugó: "Cuando tú juegas con Messi, tu trabajo es sencillo. Solo tienes que pasarle el balón a él, sentarte en la primera fila y disfrutar".

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El brasileño aprovechó para reflexionar sobre una de las lecciones que aprendió durante su carrera. Para él, muchos futbolistas intentan destacar haciendo más de lo necesario cuando, en realidad, la clave suele estar en simplificar el juego: "A veces hacer lo sencillo es lo más difícil que hay. Cuando tú comprendes eso, tú empiezas a destacar haciendo cosas que otros no hacen porque ellos siempre quieren hacer algo más, cuando a veces tienen que hacer algo menos".