Dalisson no entrena junto al resto de la plantilla y apunta a perderse los partidos ante el Betis Deportivo y el Cádiz

El Córdoba CF llevó a cabo en la mañana del jueves la última sesión de entrenamiento antes de encarar este viernes el encuentro amistoso ante el Betis Deportivo. Este partido tendrá lugar a puerta cerrada a las 10.00 horas en la Ciudad Deportiva. Adilsson, de baja de larga duración, y Dalisson fueron los dos jugadores que no se ejercitaron junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva.

El jugador llegado este verano procedente del Pontevedra lleva más de una semana entrenando al margen del resto del equipo, lo que provocó que no entrara en la convocatoria en el partido que el bloque blanquiverde disputó en Oliva frente el Al Arabi. Todo parece indicar que también se perderá los partidos de este viernes frente al Betis Deportivo y del sábado contra el Cádiz.

Dalisson fue uno de los jugadores destacados en los dos primeros amistosos de la pretemporada, jugados en Pozoblanco contra el Itihad Riadi Tanger y en El Arcángel contra el Real Betis. De hecho se notó su notó su ausencia en el duelo contra el Oliva, pues en sus dos partidos jugados cumplió a la perfección en su labor de enganche entre el centro del campo y la delantera.

Rubén Alves y Kevin Medina apuntan a volver a la convocatoria

Sí trabajaron con normalidad el central Rubén Alves y el atacante Kevin Medina. Ambos han estado al menos dos semanas entrenando al margen del equipo para recuperarse de diversas dolencias físicas. Por tanto, ambos podrían entrar en la convocatoria de los dos partidos de este fin de semana. Alves se ha perdido hasta ahora los tres amistosos del equipo. Mientras, Medina jugó en Pozoblanco –incluso marcó un gol- pero no ha jugado desde entonces.

José Calderón y Alberto del Moral también entrenaron con normalidad con la plantilla. Del Moral podría entrar en la convocatoria del partido del Betis Deportivo, lo que no ocurrirá con Calderón, pues no seguirá en el club. La entidad cordobesista le está buscando en estos días un nuevo destino al lateral sevillano.

La sesión de trabajo de la mañana del jueves empezó con trabajo de gimnasio en El Arcángel. Posteriormente hubo una sesión de vídeo para ajustar temas tácticos. Posteriormente llegó el entrenamiento propiamente dicho en la Ciudad Deportiva, destinado a cuestiones tácticas relacionadas con los dos partidos que el Córdoba CF va a afrontar en menos de 48 horas.