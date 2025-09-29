Dalisson de Almeida, la nueva arma secreta del Córdoba CF

Cierto es que el pasado cruce del Córdoba CF ante la Real Sociedad B en Anoeta (1-1) no sirvió para reengancharse a la senda de las victorias, tampoco para espantar fantasmas ni malas sensaciones, aunque sí para sacar un par de notas positivas entre tanta bruma, o una en concreto: Dalisson de Almeida, que ya golea como blanquiverde, se ha perfilado como un interesante activo para la propuesta ofensiva de El Arcángel. Y es que el hispano-brasileño revolucionó el encuentro con su entrada tras el descanso, tanto incluido, dejando un derroche de acciones entre líneas, escorado a banda y logrando la diana que rescató a los de Iván Ania de otra hecatombe en este accidentado primer tramo de Liga 2025-2026.

Versatilidad y pegada

«Se perdió en su mejor momento de la pretemporada. Es un especialista, puede jugar en mediapunta, puede dar último pase, disparo con las dos piernas…», ya comentaba el técnico asturiano en vísperas del cruce, extendiendo la influencia del ex del Pontevedra a prácticamente todas las demarcaciones de mediocampo hacia adelante. De hecho, en lugar de la zona de interior o enganche, donde se le vio brillar en la preparatoria estival -hasta su lesión-, ante los donostiarras saltó escorado a la banda izquierda y en sus botas se coció buena parte del peligro califal en la cita.

En términos de efectividad, el rendimiento es total. Apenas 64 minutos ha disputado el «19», ya con una diana en su casillero -el sexto goleador distinto del plantel este curso- y con grandes sensaciones como respaldo. Su versatilidad lo convierte en un arma más que atractiva a la hora de configurar el once, abriendo una serie de variantes al banquillo: como interior, puede acompañar a Jacobo por detrás de la punta de lanza; en banda, su velocidad, disparo y regate también son amenazantes, como ha demostrado; mientras que actuando en el rol de enganche, puede liberar a otras piezas -por ejemplo el propio madrileño- para diferentes labores.

Incluso de falso nueve se le vio actuar en territorio pontevedrés, donde cerró el curso, campeonato incluido, siendo el máximo artillero del cuadro gallego en Grupo 1 de Segunda Federación, con 11 dianas, además de otras dos en Copa del Rey, una de ellas frente al Villarreal.

«Preparado para más»

Y ante el casting abierto en mediocampo, donde Ania todavía no ha dado con la tecla -y sigue buscando alternativas-, se antoja por tanto la figura del de Maceió como un recurso con claro recorrido. «Todos trabajamos para ser titulares y, bueno, la oportunidad me la dio el míster en la segunda parte y la supe aprovechar bien. Los que no estamos teniendo los suficientes minutos, se ha visto en esta segunda parte que estamos muy preparados para participar más», comentó el jugador hispano-brasileño tras el cruce en San Sebastián, alzando la voz en busca de protagonismo.

Y es que tan solo Isma Ruiz se perfila como fijo en esa sala de máquinas, mientras que por los costados, donde el rendimiento está siendo dispar en este arranque de Liga -irrupción de Medina, poco de Carracedo-, las puertas de la titularidad tampoco están del todo cerradas.

Vía: Diario Córdoba