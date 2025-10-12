La curiosa bienvenida de Morata a Jesús Rodríguez en el Como: "Me regaló una Nintendo Switch para jugar partidas juntos"

Jesús Rodríguez es una de las grandes promesas del fútbol español. El extremo izquierdo, a sus 19 años, llegó al Como procedente del Real Betis Balompié. Una salida complicada a nivel personal, teniendo en cuenta que el canterano, Sevillano de cuna, abandonaba su ciudad natal para adentrarse al fútbol italiano, tras la llamada de Cesc Fábregas. "Es un entrenador increíble, cercano, que ayuda a los jóvenes. Me pide que juegue con descaro", decía Jesús sobre el ex jugador del FC Barcelona en una entrevista para la Gazzeta dello Sport.

El extremo está de dulce. Se encuentra actualmente concentrado con la selección absoluta junto a Luis de la Fuente. El joven futbolista se ha saltado dos generaciones y es la segunda vez que va convocado con la absoluta. Talento, tiene de sobras, y es por eso que brilla en el panorama europeo.

Pese a su inexperiencia con los 'mayores', Jesús ya se siente arropado por el equipo, gracias en parte a la figura del capitán de la Roja, Álvaro Morata. "Los compañeros son excepcionales, me han acogido increíble, sobre todo Álvaro. Él me dijo que va a seguir trabajando, es el capitán, un referente para nosotros. El míster va a seguir contando con él", señaló el extremo.

Su llegada al Como, para recibir la acogida de Morata

Su historia se bifurca entre España e Italia. En el Como, Morata también actuó 'de padre'. Jesús Rodríguez, sevillano de cuna y soñador de corazón, cumple 20 años en noviembre y ya se ha adaptado a las mil maravillas en la 'Calcio'. Jesús habla también de los vínculos que construye, de la calidez de Álvaro Morata, que más que compañero es mentor, casi un hermano mayor; y de Cesc Fàbregas, que le aconseja ser audaz y mantener la esencia de su juego.

La transición de Sevilla a Como fue un viaje de adaptación, acompañado por su familia en una liga dura como es la italiana. Desde su paso por el filial del Betis hasta marcar goles decisivos en la Europa League juvenil, Jesús refleja la madurez temprana de un futbolista que ha sabido crecer enfrentando adversidades.

Morata, sin duda, es el líder del vestuario, pese a aterrizar recientemente. "Morata es una persona excepcional. En cuanto llegué a Como, empezó a darme consejos, y más aún cuando me uní a la selección nacional. Más que un hermano mayor, es casi un padre para mí."

La bienvenida de Jesús, sin duda, fue curiosa: "Aquí todos juegan a la Nintendo Switch, pero yo no: él me la dio y empezó a jugar conmigo para ayudarme a practicar y facilitar mi transición", afirma Jesús en la entrevista.

Morata, un líder en la sombra

Álvaro Morata no necesita estruendos para ejercer su liderazgo; lo hace en silencio, con gestos y actitudes que marcan la diferencia sin que siempre se vean en los titulares. Para los jóvenes que llegan a la selección o en ligas complicadas, como en el caso de Jesús Rodríguez, Morata se convierte en un faro: un hermano mayor, un guía paciente, alguien que sabe cómo tender la mano sin restarles protagonismo.

Su liderazgo se percibe en detalles pequeños, casi domésticos, como ofrecer una Nintendo Switch para compartir tiempo y confianza, o dar consejos tácticos y emocionales que suavizan la transición a un entorno nuevo y exigente.

Como sucede en la selección española, mientras los focos se centran en otros aspectos, Morata se mueve en ese espacio discreto pero vital, recordando que el verdadero liderazgo no siempre grita, sino que sostiene, acompaña y empuja hacia adelante. Es el tipo de jugador que deja huella no solo por sus goles, sino por cómo ayuda a que otros puedan brillar.