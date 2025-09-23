Actualidad blanquiverde
La Cultural, próximo rival en visitar El Arcángel, ficha a 'Cuco' Ziganda para su banquillo
El técnico navarro llega a León acompañado por Jorge Pérez y Julián Marín como relevo inmediato del destituido Raúl Llona
Miguel Heredia
La Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival que visitará al Córdoba CF en El Arcángel -tras el compromiso de los de Iván Ania esta semana ante la Real Sociedad B, a domicilio- ya tiene nuevo comandante para su banquillo. Apenas unas horas después de confirmarse la destitución de Raúl Llona, el club leonés anunció este martes la contratación de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda como entrenador del primer equipo para lo que resta de temporada en LaLiga Hypermotion.
El técnico navarro, de 58 años, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos, tras haber dirigido a conjuntos como el Xerez CD, el Athletic Club, el Real Oviedo o el SD Huesca. Anteriormente, como futbolista, fue delantero de referencia en clubes como Osasuna o el propio Athletic. A León llega acompañado por sus asistentes de confianza, Jorge Pérez y Julián Marín, en busca de relanzar el proyecto culturalista tras seis jornadas de claroscuros. «Desde la Cultural y Deportiva Leonesa les damos la bienvenida a nuestro club, deseándoles los mayores éxitos en su nueva etapa en León», expresó la entidad en su comunicado oficial.
Un relevo forzado por el mal arranque
La apuesta por Ziganda se produce tras un inicio de campeonato adverso para la Cultural. Cuatro puntos de 18 posibles terminaron por sentenciar a Raúl Llona, artífice del ascenso el pasado curso. El desenlace llegó tras la derrota más reciente en el Reino de León frente al Castellón (1-3), que acabó de agotar la confianza del club. El técnico riojano se convirtió así en el segundo entrenador cesado en la categoría en apenas seis jornadas, después de Johan Plat en el propio Castellón, que se encomendó -de forma interina- a un Pablo Herández que precisamente durante el pasado fin de semana logró estrenar el casillero de victorias orellut frente a los cazurros, y que podría tener continuidad a partir de este punto.
Vía: Diario Córdoba
- Balón de Oro 2025: ganadores, puntuación y reacciones al premio de Dembélé y Aitana y la posición de Lamine Yamal
- Pesimismo con la lesión de Fermín
- La petición del PSG por el Balón de Oro que enciende a Francia: 'Es una falta de respeto total
- Ansu Fati está de vuelta: 'Es una auténtica resurreción
- Decisión tomada: ¡Gavi pasará por quirófano!
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- Nadie esperaba a este Wirtz
- El padre de Lamine estalla por el Balón de Oro: 'Aquí ha pasado algo raro