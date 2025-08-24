La Cultural espera que el Zaragoza dé vía libre para fichar a Iván Calero

En la espiral de muchos cambios que se esperan en el Real Zaragoza antes de que el mercado acabe el lunes 1 de septiembre la salida de Iván Calero ha cogido fuerza en los últimos días con una oferta de la Cultural Leonesa, equipo recién ascendido a Segunda, que seduce al lateral derecho, que no tiene tampoco la vía libre del club para marcharse, ya que de momento no se le ha pedido que lo haga. El director deportivo del Zaragoza, Txema Indias, no ha hablado en esos términos con los agentes de Calero, que esperan a los primeros días de esta semana para saber a qué atenerse y mover los hilos que le lleven al jugador madrileño con destino al equipo leonés, su único destino ahora mismo si sale, aunque hay otros clubs de Segunda que han preguntado. La operación está pendiente de esa luz verde, pero se quiere resolver cuanto antes, tanto si se acaba haciendo como si se rompe y no se da

Gabi no le ha dado un rol protagonista a Calero en este comienzo de temporada, ya que Juan Sebastián ha sido fijo de lateral y el madrileño salió desde el banquillo tanto ante el Sanse como frente a la Andorra y el Zaragoza necesita liberar margen salarial para acometer más refuerzos. Eso sí, la salida de Calero, tras traspasar a Luna al Almería y rescindir a Borge, dejaría a Juan Sebastián como único especialista en ese puesto, si bien tanto Francho Serrano, que ya lo hizo en varias ocasiones con Gabi la temporada pasada, como Valery se pueden adaptar a él.

Con todo, si Calero, que estos días ha hecho una mudanza para trasladarse a otra zona de Zaragoza, nada que ver aún con su adiós, se marcha, el club intentaría buscar un jugador para el lateral, aunque en la fila de opciones para fichar no sería la prioritaria y a todo ese escenario hay que añadir las muchas bajas que ahora tiene la zaga, donde ante el Andorra cayó lesionado Tasende y sancionado Pomares (Calero puede jugar de lateral izquierdo) , que se unen a las ausencias de los centrales Tachi y Kosa. Con la mirada puesta en el duelo ante el Catellón la inmediatez que requiere la operación, la que desea Calero, no es fácil que encuentre una respuesta adecuada.

No estaba en los planes del lateral, de 30 años, la salida al principio del verano y ni siquiera hace dos semanas, cuando aceptó la capitanía del equipo, pero asume que el Zaragoza le puede abrir la puerta, aunque no se lo haya comunicado de forma directa y el interés de la Cultural le atrae y su llegada allí supondría la salida de Guzmán rumbo al Avilés. El acuerdo sería preferentemente un traspaso, porque al jugador le quedan dos años de contrato, y además de su salario (250.000 euros) está la amortización que resta de abonar por su fichaje desde el Cartagena el curso pasado y por la que el club tiene que abonar en esta temporada 100.000 euros. Así, el componente económico es vital para que la operación se pueda dar y la cesión es mucho más complicada puesto que el Zaragoza no le libraría de la amortización del defensa para esta temporada.

Calero, que firmó hasta 2027 y le quedan dos años, fue una de las apuestas más importantes la temporada pasada, donde el Zaragoza, en un fichaje muy de consenso de Víctor y Cordero, pagó 300.000 euros más objetivos por el lateral, que en el Cartagena había dado su mejor fútbol, sobre todo en una gran temporada 23-24. Empezó manteniendo ese nivel, con asistencias incluidas, pero fue bajando el tono y en la recta final del curso pasado ya no fue indiscutible con Gabi, que optó por Francho en el lateral diestro y que a Calero lo desplazó de forma puntual al izquierdo. Jugó 34 partidos, con 28 de inicio, y uno más en Copa, mientras que ante el Sanse disputó la última media hora y ante el Andorra los ocho minutos finales al salir por Radovanovic con pitos de la grada en varias acciones en las que intervino.