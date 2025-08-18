Ya cuenta con 28.200 abonados y ofrecerá solo 1.500 más con asiento

El impulso de la victoria en Granada no es menor para el entorno de la entidad, pero el deportivismo tampoco lo necesitaba para mostrar músculo. Lo lleva haciendo toda la vida, también este verano. El club coruñés acaba de cerrar la segunda fase de la campaña de abonados, esa en la que sus socios tienen la opción de cambiar de asiento y de localidad. El Dépor cuenta ahora mismo con 28.200 abonados, de los que 26.486 tienen derecho a asiento, 1.334 son socios amigos y 380 nenos Dépor, dos modalidades de menor desembolso que no dan derecho a asiento.

Desde hoy abre para estas dos últimas categorías, 1.714 deportivistas, la posibilidad de hacerse abonado con localidad. Solo habrá disponibles unos 1.500 abonos más con asiento, hasta llegar a los 28.000. Ahí ha decidido el club que se cierre, con «1.500 localidades más que la temporada pasada», según apuntó el propio Deportivo en una comunicación. Si con esas modalidades de menor desembolso no se cubriesen, se acudiría a una lista de espera que, según las últimas estimaciones de la entidad, estaba por encima de las 6.000 personas. La venta de carnés de socios amigos y nenos Dépor estará abierta toda la temporada. Suele cerrarse por el mes de abril. El club coruñés va camino de nuevo de superar la barrera de los 30.000 socios y de disputarse con el Málaga el trono de club con más masa social de Segunda División. Muchos de Primera tampoco le resisten la comparación.

Con Riazor ya pequeño para tal masa social que sigue al equipo, será más importante que nunca para el club la delegación de asientos en cada partido para su futura venta. En ese sentido, el Deportivo está estrenando esta temporada en el partido ante el Burgos un sistema de precios dinámicos y fluctuantes en la venta de entradas. El billetaje del que disponga influirá en la cantidad a desembolsar.