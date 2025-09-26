Cuenca se sale en el momento clave. Las puntuaciones del Mirandés-Real Zaragoza

EL MEJOR

Cuenca

Brillante |8| Lo hizo todo bien en un primer tiempo para enmarcar. Y no era fácil.

Andrada | 6 |

Sobrio. Aportó experiencia y sobriedad en su estreno. Bien por arriba y frío con los pies.

Francho | 6 |

Crecido. De menos a más. Empezó errático y acabó pletórico.

Tachi | 6 |

Valiente. Otro que fue a más con el partido. Problemas con el balón.

Insua | 8 |

Colosal. Gran partido del central, que acabó tocado. Enorme en la colocación.

Pomares | 5 |

Sufridor. Lo pasó mal en la segunda parte, pero aguantó el tipo.

Paul | 6 |

Crecido. Determinante al final, pero gris al principio. Buen trabajo.

Saidu | 5 |

Amenazado. Al fin en el medio. Una tarjeta temprana le obligó a medir.

Guti | 7 |

Notable. Gran despliegue del canterano, que es mejor como volante.

Sebas Moyano | 8 |

Decisivo. Al fin le llegó el gol que tanto buscaba. No paró de trabajar.

Dani Gómez | 6 |

Currante. Su capacidad de trabajo es encomiable. No para de correr.

Paulino (6). Sereno.

Bazdar (5). Colaborador.

Tasende (6). Ayudante.

Keidi Bare (7). Inteligente.

Vía: El Periódico de Aragón