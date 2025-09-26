Cuenca se sale en el momento clave. Las puntuaciones del Mirandés-Real Zaragoza
Excelsa actuación del canterano mientras le aguantó el cuerpo, con Insua y Sebas Moyano completando el podio
Jorge Oto
EL MEJOR
Cuenca
Brillante |8| Lo hizo todo bien en un primer tiempo para enmarcar. Y no era fácil.
Andrada | 6 |
Sobrio. Aportó experiencia y sobriedad en su estreno. Bien por arriba y frío con los pies.
Francho | 6 |
Crecido. De menos a más. Empezó errático y acabó pletórico.
Tachi | 6 |
Valiente. Otro que fue a más con el partido. Problemas con el balón.
Insua | 8 |
Colosal. Gran partido del central, que acabó tocado. Enorme en la colocación.
Pomares | 5 |
Sufridor. Lo pasó mal en la segunda parte, pero aguantó el tipo.
Paul | 6 |
Crecido. Determinante al final, pero gris al principio. Buen trabajo.
Saidu | 5 |
Amenazado. Al fin en el medio. Una tarjeta temprana le obligó a medir.
Guti | 7 |
Notable. Gran despliegue del canterano, que es mejor como volante.
Sebas Moyano | 8 |
Decisivo. Al fin le llegó el gol que tanto buscaba. No paró de trabajar.
Dani Gómez | 6 |
Currante. Su capacidad de trabajo es encomiable. No para de correr.
Paulino (6). Sereno.
Bazdar (5). Colaborador.
Tasende (6). Ayudante.
Keidi Bare (7). Inteligente.
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- El comunicado médico del Barça sobre la lesión de Joan Garcia
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...