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Ni gambas ni caviar: este es el plato favorito de Cucurella

El lateral catalán firmará en julio con el club blanco tras el Mundial 2026 y deja una confesión gastronómica inesperada en una rueda de prensa con la Selección

Cucurella revela su receta secreta justo antes de viajar al Mundial

Cucurella revela su receta secreta justo antes de viajar al Mundial / Archivo

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Mariona Carol

Mariona Carol

Marc Cucurella, uno de los futbolistas españoles más reconocibles por su melena rizada y por su consolidada trayectoria en la Premier League, está a punto de vivir un giro decisivo en su carrera.

A sus 27 años, el de Alella ha fichado por el Real Madrid, un movimiento que se hará oficial en julio, cuando regrese a España tras disputar el Mundial 2026.

El traspaso desde el Chelsea supondrá el retorno del lateral izquierdo a LaLiga después de años brillando en Inglaterra.

Una rueda de prensa que dejó titulares

Antes de viajar al Mundial, Cucurella participó en un entrenamiento a puertas abiertas con la Selección. Allí, entre preguntas deportivas, dejó una confesión tan inesperada como viral: "Soy muy amante de los bocatas y siempre hago creaciones un poco extrañas. La mayonesa y el kétchup nunca faltan", aseguró entre risas.

El futbolista explicó cuál es su combinación favorita, un bocadillo tan contundente como peculiar: "Mi bocata perfecto lleva lomo con queso, jamón york y huevo. También mezclo la mayonesa con el kétchup. Es mi perdición".

Así se prepara el bocadillo "perfecto" de Cucurella

La receta no tiene complicación, pero sí personalidad. Para replicarla en casa, basta con seguir estos pasos:

  • Tostar ligeramente el pan para que quede crujiente.
  • Añadir el lomo recién hecho, aún caliente.
  • Colocar el queso encima para que se funda con el calor de la carne.
  • Incorporar unas lonchas de jamón york.
  • Rematar con un huevo a la plancha o frito.
  • Mezclar mayonesa y kétchup como salsa final, el toque imprescindible para el futbolista.
Bocadillo favorito de Cucurella

Bocadillo favorito de Cucurella / Archivo

Un verano decisivo

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