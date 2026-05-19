El CTA reconoce dos errores arbitrales en su penúltimo informe de la temporada en Primera División

El arbitraje español ha vuelto a revisar su actuación en el tramo final de la temporada liguera de Primera División, reconociendo errores en dos jugadas relevantes analizadas en el programa número 2 de Tiempo de Revisión.

Uno de los casos implicó la intervención del VAR, mientras que el otro se mantiene dentro del ámbito interpretativo del reglamento.

Error confirmado en el penalti señalado a Isco en el Barça-Betis

El primer episodio corresponde al encuentro entre FC Barcelona y Real Betis disputado en el Camp Nou, donde se señaló penalti sobre Isco en una acción que generó dudas desde el inicio. La jugada estuvo marcada por la confusión inicial tras una posible posición de fuera de juego del atacante, que finalmente no existía tras la revisión de las imágenes.

El VAR intervino para solicitar la revisión de la acción a Guillermo Cuadra Fernández, aunque el colegiado decidió mantener su decisión de señalar penalti. Posteriormente, el CTA ha determinado que no existía infracción suficiente para sancionar la acción.

La portavoz del comité, Marta Frías, explicó que "el atacante inicia la caída tras golpear con su propio pie el terreno de juego", lo que descarta la existencia de falta del defensor. El organismo reconoce así que la decisión final no fue acertada pese a la revisión tecnológica.

El Sevilla-Real Madrid, una jugada dentro del margen interpretativo

El segundo caso analizado se produjo en el partido entre Sevilla y Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en una acción que acabó influyendo en el resultado con el gol de Vinicius.

El CTA considera que la jugada puede interpretarse como infracción por un posible uso del brazo del atacante en la disputa, aunque subraya que se trata de una acción sujeta a interpretación arbitral. En este sentido, respalda la decisión del colegiado principal y la ausencia de intervención del VAR.

Marta Frías señaló que "el contacto puede considerarse infracción al existir un uso del brazo que impacta en el adversario", aunque el comité insiste en que el criterio del árbitro debe prevalecer en este tipo de acciones.

Conclusión del informe arbitral en la recta final del campeonato

El análisis del CTA deja dos lecturas distintas: un error reconocido de forma explícita en una acción con intervención del VAR y otra jugada que se mantiene en el terreno de la interpretación. El informe vuelve a situar el arbitraje en el centro del debate en un momento decisivo de la temporada de Primera División.