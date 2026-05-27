El CTA destapa el gran secreto: así habría cambiado la Liga sin los errores arbitrales

La temporada 2025/26 será recordada como la primera en la que el CTA revisó públicamente las jugadas polémicas de cada jornada, admitiendo errores que afectaron directamente a resultados, puntos y clasificaciones.

Los portavoces Marta Frías y Antonio Cerezo asumieron el papel de explicar decisiones, reconocer equivocaciones y diferenciar entre errores claros y acciones interpretativas.

Aunque el proyecto Tiempo de Revisión no eliminó la polémica, sí permitió reconstruir una clasificación alternativa basada únicamente en las acciones que el propio CTA considera erróneas.

¿Qué habría cambiado realmente?

En este escenario corregido, el Barça habría sido igualmente campeón, pero con un colchón de puntos aún mayor respecto al Real Madrid. El descenso tampoco habría variado, aunque Mallorca y Girona habrían quedado más lejos de la permanencia.

Donde sí se observan cambios significativos es en la lucha por Europa:

El Rayo Vallecano habría obtenido plaza de Conference League .

habría obtenido plaza de . El Getafe , que celebró su billete europeo en la última jornada, habría quedado fuera.

, que celebró su billete europeo en la última jornada, habría quedado fuera. Penaltis no señalados, goles mal concedidos y expulsiones perdonadas afectaron a nueve equipos.

Los errores más determinantes del curso

Goles que no debieron subir al marcador

El tanto de Giuliano Simeone en el Alavés-Atlético cambió un empate por una derrota local.

en el Alavés-Atlético cambió un empate por una derrota local. El 2-1 del Girona al Barça habría sido anulado por falta previa, lo que habría dado un punto más a los azulgranas.

Penaltis que cambiaron partidos

El penalti que dio el triunfo al Valencia contra el Espanyol no debió señalarse.

no debió señalarse. El Rayo debió recibir un penalti claro ante el Alavés.

debió recibir un penalti claro ante el Alavés. El Celta no debió beneficiarse del penalti por contacto con Bryan Zaragoza.

Expulsiones que alteraron el guion

Koke debió ser expulsado ante el Rayo.

debió ser expulsado ante el Rayo. Bustinza debió ver roja y penalti en el Mallorca-Real Sociedad.

debió ver roja y penalti en el Mallorca-Real Sociedad. Rüdiger debió ser expulsado ante el Getafe.

debió ser expulsado ante el Getafe. Gerard Martín debió ver la roja en el Barça-Atlético.

debió ver la roja en el Barça-Atlético. Amrabat debió ser expulsado en el Betis-Oviedo.

La clasificación alternativa

Así quedaría la tabla según los errores reconocidos:

FC Barcelona: 95 puntos (+1). Real Madrid: 86 puntos. Villarreal: 72 puntos. Atlético de Madrid: 68 puntos (-1). Betis: 60 puntos. Celta: 54 puntos. Rayo Vallecano: 52 puntos (+2). Getafe: 51 puntos. Espanyol: 48 puntos (+2). Valencia: 47 puntos (-2). Athletic: 45 puntos. Alavés: 45 puntos (+2). Real Sociedad: 43 puntos (-3). Sevilla: 43 puntos. Elche: 43 puntos. Osasuna: 42 puntos. Levante: 42 puntos. Mallorca: 41 puntos (-1). Girona: 39 puntos (-2). Oviedo: 29 puntos.

El gran damnificado: el Rayo Vallecano

El caso más llamativo es el del Rayo, que habría logrado plaza europea si todas las jugadas reconocidas como erróneas se hubieran corregido en directo.

Entre penaltis no señalados, intervenciones indebidas del VAR y acciones mal interpretadas, el club franjirrojo es el que más puntos perdió por decisiones arbitrales.

Un proyecto que abre un nuevo debate

Tiempo de Revisión ha sido un ejercicio de transparencia inédito, pero también ha abierto un debate incómodo: ¿hasta qué punto los errores reconocidos condicionan una liga entera?

El CTA defiende que la mayoría de jugadas son interpretativas, pero los errores admitidos han tenido un impacto directo en:

Plazas europeas.

Diferencias entre los grandes.

Moral competitiva.

Confianza en el VAR y en el estamento arbitral.

La temporada 2025/26 deja una conclusión clara: la revisión pública ha llegado para quedarse, pero también ha evidenciado que la tecnología y el criterio arbitral siguen llenos de zonas grises.