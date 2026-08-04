El CTA anuncia la nueva normativa para la temporada 2026/27

La temporada 2026/27 está a la vuelta de la esquina. Tan solo quedan once días para que el balón eche a rodar de nuevo en LaLiga. Por ello, el Comité Técnico de Árbitros ha publicado las nuevas reglas para este curso. Algunas de ellas ya fueron implementadas en el pasado Mundial que ganó España en tierras americanas.

Reducir las pérdidas de tiempo

El futbolista sustituido tendrá 10 segundos para abandonar el terreno de juego desde que se muestra el cartel de sustitución. Si no lo hace, el jugador deberá abandonarlo igualmente, pero su reemplazo no podrá entrar hasta que haya transcurrido un minuto.

Por otro lado, también se penalizarán las pérdidas de tiempo de los lanzadores de banda y porteros. El colegiado podrá sancionar a los equipos que retrasen poner el balón en juego, previa cuenta atrás de cinco segundos. Si lo hacen en los saques de banda, se le concederá al contrario, mientras que si pierden tiempo de meta, se dará un córner al conjunto rival.

Unificación de criterios polémicos

El CTA ha anunciado dos normativas que han levantado polémicas en los últimos años. A raíz del penalti de Julián Álvarez en la Champions 2024/25 contra el Real Madrid, la RFEF ha dictaminado que, si hay doble toque y gol, el lanzamiento se repetirá. Eso sí, si el chute no termina dentro de la portería, el penalti contará como errado.

Por otro lado, la mano de Marc Pubill en el encuentro de cuartos de final de la Champions contra el Barça ahora será señalada como penalti, como ya anunció la UEFA hace unos días. El campeón del mundo controló el balón con la mano después de que Juan Musso se lo pasara con el pie, pero Kovacs, árbitro del encuentro, no lo determinó como pena máxima. A partir de ahora, si el portero juega el esférico con el pie y un compañero, acto seguido, la toca con la mano, el colegiado deberá señalar penalti.

Nueva normativa

Los porteros también serán vigilados con lupa en LaLiga, pues ya no podrán fingir supuestas lesiones que rompan el ritmo del partido. Esta regla, aplicada en la Premier, señala que si un duelo se detiene por la lesión de un guardameta, el entrenador deberá seleccionar a un futbolista para que abandone el terreno de juego durante un minuto tras la reanudación del juego. Si el técnico no escoge a uno de sus pupilos en los primeros diez segundos, será el capitán quien abandone el campo.

La normativa no entrará en los siguientes tres casos: si la lesión del portero viene causada por una falta y requiere atención médica; si hay una colisión entre guardameta y un jugador que obligue a atender a ambos; si el portero está sangrando. Los jugadores de campo, sin embargo, no tendrán excusa, pues el lesionado que sea atendido sobre el césped deberá abandonarlo durante un minuto.

¿Qué puede revisar el VAR?

El videoarbitraje entrará en acciones en las que anteriormente no tenía la potestad, como una tarjeta roja resultante de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta o en los errores de identidad cuando el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja, pero ha sancionado claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos por la infracción en cuestión. La infracción en sí no puede revisarse, salvo en el contexto de un error de identidad cuando el árbitro sanciona al jugador equivocado por la infracción sancionada por el propio colegiado.

Por otro lado, el VAR también entrará en saques de esquina concedidos claramente de forma incorrecta, incluso cuando el balón ha salido del terreno de juego por encima de la línea de banda, siempre que pueda hacerse de inmediato y sin retrasar la reanudación. Si el saque de esquina se ejecuta rápidamente, la decisión no puede cambiarse, o si un atacante comete una infracción antes de que el balón esté en juego en un tiro libre o en un saque de esquina del equipo atacante y los miembros del equipo arbitral en el terreno de juego no detectan la infracción, el VAR podrá intervenir y recomendar una "revisión en el terreno de juego".