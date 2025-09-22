La crónica: Un voluntarioso Castellón B cae goleado ante el Barcelona Atlètic (4-0)

El Castellón B salió goleado de su partido contra el Barcelona B en el Johan Cruyff en un partido con Carles Salvador e Ian Molina en el banquillo, y Pablo Hernández de observador en el palco. Fue duelo muy abierto entre dos filiales, valientes, que pisaron área rival con frecuencia, concediendo demasiado en defensa. En ese escenario de juego ofensivo y alegre, los locales fueron más certeros. Perdió los puntos los albinegros y a los lesionados Yeray Izquierdo y David Sellés.

El partido arrancó mal con la lesión sufrida por el joven central barcelonés Yeray Izquierdo (rodilla izquierda), y que poco a poco se fue complicando. En el minuto 10, tras un saque de esquina, el lateral Xavi Espart marcó de volea y desde fuera del área, ajustado al palo izquierdo de la portería de Sergi Torner. Muchos contratiempos para arrancar este duelo.

El central albinegro David Sellés cabeceó fuera un saque de esquina en el minuto 13 en lo que fue lo más peligroso del equipo albinegro en el arranque. Le siguió un tiro raso y manso de Miguelón Ferrer a las manos del portero local Kochen. Se fue creciendo poco a poco el filial ante un Barcelona Atlètic muy compensado.

A por más

El 1-1 no llegó por el canto de un euro en el minuto 28 con un buen pase de Nico Font a Carlos Segura que blocó el portero como buenamente pudo, pero a renglón seguido no subió el 2-0 de milagro al plantarse Nomoko solo ante Sergi Torner y que remató mal. Pero el que no perdonó fue Víctor Barberá en el minuto 33 que dejó el duelo medio sentenciado. El Castellón B jugó de maravilla hasta que llegó el segundo. Después siguió atacando sin éxito. Nico Font erró un gol claro en el 45+4.

Segunda parte

Con la portería local entre ceja y ceja salió el filial albinegro. En el minuto 49 Enric Gisbert envió a las nubes un balón que parecía gol, y en el 40 Toni Gabarri envió a las manos del portero local. Como en el fútbol no se puede perdonar la vida al rival, el Barcelona B le dio el zarpazo mortal en el minuto 60 con el 30 anotado por Ureña. El equipo de la capital de la Plana lo siguió. Hugo Goñi estrelló el balón en el larguero en el minuto 70, lo mismo que el local Gistau en el 74. En una rápida contra, Óscar Ureña firmó el cuarto y último gol de la tarde-noche.

Toca levantarse y centrarse en el próximo partido para el filial albinegro que será el domingo contra el Alcoyano en las instalaciones de Gaetà Huguet a partir de las 12.00 horas.

Ficha técnica:

-4- Barcelona Atlètic: Kochen; Xavi Espart, Olmedo, Álvaro Cortés, Jofre Torrents (Walton, min. 46); Tommy Marqués; Toni Fernández (Ureña, min. 58), Brian Fariña, Juan Hernández (Roger, min. 80), Nomoko (Dani Rodríguez, min. 46); y Víctor Barberá (Gistau, min. 58).

-0- Castellón B: Sergi Torner; Willmann (Jorge Domingo, min. 57), David Sellés, Yeray Izquierdo (Ludo, min. 4), Álex Alcira; Carlos Segura, Toni Gabarri (Goñi, min. 68), Guillem Terma, Enric Gisbert (Arapio, min. 68); Miguelón Ferrer (Josep Díaz, min. 57) y Nico Font.

Goles: 1-0. Min. 10: Xavi Espart. 2-0. Min. 33: Barberá. 3-0. Min. 60: Ureña. 4-0. Min. 91: Ureña.

Árbitro: Francisco de Asís Vidal Esteban (Palma). Amonestó a los locales Olmedo, Dani Rodríguez y Espart; y a los visitantes Sellés, Josep y Terma.

Campo: Johan Cruyff.

Entrada: 1.030 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo