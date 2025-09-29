La crónica de la victoria en Leganés | Pablo le da la vuelta al Castellón (0-1)

El CD Castellón no ganaba nunca y ahora gana siempre. Para entender las razones hay que mirar al banquillo. El interino Pablo Hernández ha inyectado al grupo un afán competitivo de lo más productivo. En su estreno en León consiguió la primera victoria y en Leganés, con un solitario gol de Cipenga, ha sumado este lunes la segunda.

Desde la normalidad, Pablo le ha dado la vuelta al Castellón, que mira hacia arriba. De entrada, además de la novedad sabida en la zaga, con Brignani relevando al lesionado Sienra, los buenos minutos de Doué y Mamah en León tuvieron premio. El primero acompañó a Ronaldo Pompeu en la medular y el segundo dio el salto a la titularidad. El nigeriano partió desde banda derecha devolviendo a Cipenga al perfil izquierdo.

Y Cipenga fue protagonista en el primer tiempo. Es un futbolista que no sabe pasar desapercibido y podría decirse que eso para un extremo es bueno, a priori. En el arranque, cuando el Castellón se topó con bastantes problemas para construir y encontrar a Cala, el principal argumento ofensivo fue la moneda al aire de Cipenga. Quizá entonces las perdió todas para que el rival bajara la guardia luego.

Porque con el partido parejo, pendiente de caer hacia algún lado, el Castellón fue creciendo hasta encontrar el primer gol. Lo marcó, cómo no, el agitador Cipenga. La acción, justo a la media hora, comenzó con el portero Matthys regateando en área propia y continuó con un balón largo que mejoró una conducción potente de Marco Doué. Ya en área rival, un rebote en el intento de remate de Jakobsen dejó la pelota suelta. Con la caña preparada, en el momento y el lugar adecuado, apareció Cipenga. Jugada maestra.

El 0-1 es el primer gol que recibe el Leganés esta temporada en el primer tiempo. El caso es que el conjunto madrileño quedó algo aturdido, dejando muchos espacios en la media. Justo cuando parecía que el Castellón, ya conectado a la luz de Cala, podía doblar la ventaja se lesionó el central Brignani. El italiano se unió a la enfermería, junto a Sienra y Óscar Gil (también lesionado, en casa). Pablo recurrió a Salva Ruiz como solución en la defensa.

La segunda mitad

Con los albinegros desperdiciando situaciones óptimas a campo abierto y con los locales volcando el juego hacia el duelo Duk-Alcázar se llegó al intermedio. El entrenador local, Paco López, cambió a defensa de cuatro y sentó a Duk, que parecía algo tocado. La segunda mitad comenzó de un modo sugerente para el Castellón. Doué rasgó al rival con una de sus conducciones y Jakobsen optó por la potencia a la media vuelta, con el desvío de un defensa evitando el gol.

A medida que avanzaba el crono, el ritmo del partido se ralentizaba. El Leganés se mostró impotente y el Castellón se dejó mecer. Cerca del minuto 70 llegaron los cambios, con los locales reforzando la media y los visitantes renovando piernas frescas (Barri por Pompeu y Camara por Jakobsen).

El escenario del segundo tiempo fue poco propicio para las ocasiones. En el 77', Camara solventó con un mal punterazo un buen pase interior de Cala. En el 79', la moneda de Cipenga cayó cruz en una clara contra. El Leganés seguía perdido, pero el Castellón no bajaba la persiana del partido.

El tramo final

La última tanda de cambios abrió paso al tramo final. Pablo siguió con su política de hombre por hombre (Gere por Doué y Mabil por Mamah) y el Castellón siguió sin dar el mordisco definitivo.

En el 90', tras robos altos de Cala y Camara, ni Mabil ni Gere castigaron las pérdidas del Leganés. No lo lamentó el conjunto orellut, que defendió los cuatro últimos minutos igual que el resto del partido: con orden, solidaridad y espíritu colectivo. Como el equipo que Pablo ha construido.

Vía: El Periódico de Mediterráneo