La crónica del Real Zaragoza-Andorra (1-3). Un bautismo de horror

El Real Zaragoza vivió el peor de los estrenos en el Ibercaja Estadio, una derrota contundente ante el Andorra en la que pudo acumular más méritos en forma de ocasiones, pero que pagó caros sus errores y concesiones, demostrando que al equipo de Gabi le queda mucho por hacer para ser un equipo competitivo. El Andorra, con una apuesta muy aseada y valiente con balón, desnudó a un Zaragoza muy expuesto en defensa que se quedó del todo en evidencia cuando Pomares vio una merecida roja en el minuto 61 para que el partido se acabara en la última media hora, donde el desastre adquirió tintes antológicos, ni maquillados con el gol de Bazdar.

El Ibercaja Estadio acabó con los zaragocistas marchándose antes de hora, con pitos al juego del equipo en muchos momentos y con una desolación que evidencia la decepción que ni el argumento de las ocasiones falladas, ni en el Reale Arena ni ante el Andorra, tapan. El Zaragoza no gobierna los partidos en el medio y sufre mucho en defensa, sobre todo a campo abierto y cuando el rival exige por sus alas como Min-Su, Olabarrieta o Jastin hicieron en el Andorra.

El Zaragoza, en todo caso, necesita refuerzos y un plan más definido, solucionar la fragilidad a todos los niveles y trazar un plan más claro, que Gabi no muestra por ahora. Dos derrotas ante recién ascendidos son claras evidencias de que las cosas no funcionan.

Con Paulino como baja por unas molestias en el isquio y con un 4-4-2 en el que Gabi juntó a Soberón y a Dani Gómez arriba para que Pau Sans afilara la banda derecha se presentó el Zaragoza en el debut en casa y en el Ibercaja Estadio ante un Andorra de Ibai Gómez que desde el inicio dejó clara su apuesta por el balón y con un 4-3-3 en el que Domènech y Le Normand abarcaban campo en los interiores y Min-su, una pesadilla para Juan Sebastián, y Olabarrieta eran las amenazas en las alas.

El Andorra comenzó mejor, con un buen centro de Lautaro, una pesadilla para los centrales y con un del ariete tras una jugada en la que Pau Sans solo cortó a medias el avance de Min-su y el balón le llegó a Domènech, que sentó a Pomares para que su recorte terminara en un pase a Lautaro que acabó en la red de Adrián. El Zaragoza notó el golpe y su presión no era efectiva ante el rival hasta que el equipo empezó a ocupar mejor los espacios y generó llegadas, con sendos remates de Soberón y Moyano, sin que lograra dominar en la medular.

El equipo de Gabi empezó a incomodar de verdad al Andorra y el robo tras la presión era síntoma de peligro por la movilidad de los atacantes zaragocistas, en particular de Moyano y Dani Gómez, cuya jugada sentando a Carrique no encontró rematador. El Zaragoza buscaba la rapidez en las transiciones sin detenerse en la circulación, un estilo directo que quiere Gabi y que se le atragantó al Andorra en el último cuarto de hora después de un tiro de Min-su que despejó Adrián.

Tuvo más ocasiones de nuevo que el rival, como ya sucedió en el Reale Arena, pero su lastre defensivo le penalizó con una derrota que enfadó a la grada y que supone un comienzo desolador con cero puntos de seis y muchas lagunas por corregir

Dani Gómez, al girarse en el área y disparar alto y dos intentos de Sebas Moyano merecieron el gol, mientras el Andorra ya solo inquietaba con las apariciones de Min-su, a la espalda de Juan Sebastián, y de Olabarrrieta. El extremo coreano pudo marcar y Pomares se lo impidió y Sergio Molina mandó un balón al larguero por las manos blandas de Adrián.

La segunda parte tuvo una historia hasta la expulsión de Pomares, justo después de que Gabi moviera el banquillo con Valery y Toni Moya, que mandó un balón al palo tras una buena jugada de Dani Gómez y que después se equivocó en una cesión para que Pomares derribara a Lautaro en una expulsión merecida que dilapidó el choque a falta de media hora. Tasende se lesionó acto seguido y Gabi recompuso el equipo con el debut de Saidu en el eje y Valery de lateral izquierdo, con Juan Sebastián sufriendo con cualquier extremo que pasara por su lado.

Villahermosa, tras jugada de Mins-su, sentenció el duelo por el ala de Valery y un córner cabeceado por Gael y lleno de fallos defensivos puso el tercero cuando quedaba más de un cuarto de hora y el enfado de la afición era latente, con una defensa más que de circunstancias tras pedir el cambio el agotado Radovanovic (Calero, Juan Sebastián, Saidu y Valery, ahí es nada). Bazdar, muy atinado al salir y tras un robo, acortó distancias en una gran ejecución, pero Lautaro y Uzkudun pudieron ampliar la renta de un Andorra mejor que el Zaragoza en un bautismo de su nuevo hogar lleno de horrores para este equipo desesperante y que no ha podido empezar peor.