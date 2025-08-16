La crónica | El Racing castiga a un Castellón ambicioso (3-1)

El campeonato dio la bienvenida al CD Castellón con una derrota. Los albinegros vuelven de vacío de Santander tras caer ante el Real Racing Club, al que sometió en muchos aspectos del juego, pero fue más audaz en las áreas.

El espíritu del equipo de Johan Plat es indudable: terminó con 10 por la expulsión de Alberto, pero aun así, con 3-1, murió en área contraria. En el minuto 96, Ezkieta evitó el 3-2 en un disparo de Suero, plantado frente al meta por el incansable Gerenaberrena. Puede que el resultado señale lo que aún le falta al Castellón, pero su actitud subraya lo que quiere llegar a ser.

Eso sí: la primera, en la frente. El Castellón saltó al verde con un catálogo de buenas intenciones, pero al primer error el Racing le recordó la dureza de la competición. En el minuto 6, los locales castigaron una pérdida en la salida con una maniobra tan sencilla como efectiva. El pase de Iñigo Vicente encajó con el desmarque en diagonal de Villalibre, que se coló entre los centrales para superar a Amir en el mano a mano y abrir el marcador.

La temprana ventaja local acentuó los roles de cada cual. El Castellón amasó volumen ofensivo y llegadas sin colmillo -terminó con diez córners la primera parte, cinco de ellos en los primeros 11 minutos- y el Racing asustó a base de picotazos. El portero Amir evitó el 2-0 al repeler un cabezazo picado por Salinas poco después de que Gere enroscara un córner al larguero. En el intercambio, el Racing volvió a pescar algo.

Doble ventaja

El 2-0 llegó en el minuto 39. Esta vez la pérdida del Castellón fue en campo contrario y esta vez el receptor del pase medido de Iñigo Vicente, que castigó otra vez el desajuste de la zaga, fue Andrés Martín. Matices aparte, el dolor fue calcado.

Antes y después, el Castellón percutió. El meta Ezkieta evitó el gol del bullicioso Cipenga, después de una internada de Mabil, cuyo centro dejó pasar con clase Gerenabarrena. La turbina del vasco en la medular fue una de las mejores noticias albinegras. Por contra, Barri y Mellot, algo destemplados, anduvieron por debajo de lo mostrado en verano.

En el minuto 45, el 2-1 devolvió a los de Plat a la contienda. A la novena fue la vencida: el baile de la pizarra en el saque de esquina dejó un remate franco que repelió en corto el portero y cazó Camara atento desde cerca. El tiempo de prolongación anticipó lo que estaba por venir: Amir sobrevivió frente a Andrés Martín a campo abierto, tras un error de Mellot en el pase; y Camara no engatilló del todo bien una volea de zurda, en posición a priori óptima.

La segunda parte

En el descanso, Plat sentó al defensa Sienra e introdujo a Suero en la zona de enganche. El Castellón volvió a cerrar con tres defensas y se fue con todo al ataque. En poco más de un minuto vio portería, con gol de Salva Ruiz, pero el VAR lo anuló por fuera de juego previo del propio Suero.

La ambición albinegra se desplegó por cada rincón de los Campos de Sport de El Sardinero. En sendas llegadas, una en conducción y otra tras un centro, Cala y Suero no pudieron con Ezkieta.

El Racing desbravó, poco a poco y con la ayuda de los cambios, el brío de los visitantes. Plat trató de reactivar los motores alumbrando el debut de Tincho (quitó a Cipenga). Cala provocó una falta tras un robo y Mabil se encontró con la barrera. A falta de 20 minutos y sin ocasiones claras, asomaba el síntoma: el portero local, Ezkieta, empezó a exagerar la pérdida de tiempo.

La pausa de hidratación coincidió con las entradas de Markanich y Serpeta. El escenario era claro: el Castellón empujaba y el Racing resistía, custodiando la ventaja, perfilado para cazar alguna contra.

El desenlace

Entonces, en el minuto 81, apareció de nuevo el VAR. Corrigió un fuera de juego inexistente en la enésima carrera al espacio de Villalibre y decretó penalti y expulsión de Alberto, que empujó al delantero local cuando iba a definir frente al portero. En el 83', Andrés batió a Amir para sentenciar a los albinegros.