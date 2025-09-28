La crónica: Exhibición de ambición, poderío y artillería de un Castellón B intratable (4-1)

Otra gran exhibición del Castellón B en casa ante el rocoso Alcoyano. Los jóvenes futbolistas albinegros le plantaron cara a uno de los poderosos de la categoría, le llegaron a tutear y en una gran segunda parte consiguieron endosarles dos goles más para tener un relativo plácido final de encuentro. Dos de dos como local y parece ser que el Gaetà Huguet será el fortín y la tabla donde cogerse para lograr la permanencia. Al final los muchachos de Carles Salvador e Ian Molina se ganaron una gran ovación de la grada.

Una entretenida primera parte ofrecieron castellonenses y alcoyanos en las instalaciones de Gaetà Huguet. Más oficio presentaron los alicantinos, pero la ambición y la calidad del filial albinegro les permitió hacerle mucho daño al representante de Alcoi. Con todo, los de la capital de la Plana dieron un aviso en el minuto 17 con un trallazo de Carlos Segura al palo derecho de la portería de Jacoba, y en el 20 el utielano Miguelón Ferrer, tras varios rechaces en área blanquiazul, envió el cuero al fono de las mallas.

Ese gol coincidió con los mejores minutos del Castellón B, aunque cada vez que el Alcoyano cruzaba la divisoria de los dos terrenos de juego el peligro era inminente. Al filo de la media hora de juego el atacante Guille Andrés avisó y Sergi Torner respondió con una buena estirada. En cambio, el arquero de l’Alcora nada pudo hacer en el minuto 31 con un tiro parabólico del exalbinegro Izan Llinares que significó el 1-1. Con un Alcoyano a punto de firmar la remontada.

Segundo tiempo

Los segundos 45 minutos arrancaron con dos cambios en el Alcoyano. El encuentro arrancó con idas y venidas en ambas áreas y con claro peligro. El Castellón B, que lo intentaba como podía ante un rival con mucho oficio, encontró premio a su voluntad y entrega en el minuto 63 con el remate del valenciano Marcos Montero, por el centro, para batir a Jacoba. Poco después el Alcoyano se quedó con diez jugadores por la roja para Pablo Carbonell.

El gol del recién salido Jorge Domingo sirvió para prácticamente cerrar el marcador en Gaetà Huguet y para premiar al buen partido de los albinegros. Y es que el goleador ondense Carlos Segura falló un penalti en el minuto 86 y en el 91 un golazo de vaselina de Enric Gisbert para cerrar el marcador. A todo ello, debutó el defensa juvenil José Nadal.

Ficha técnica:

-4- Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Zom a Zom (José Nadal, min. 88), Álex Alcira; Segura (Hugo Goñi, min. 88), Guillem Terma, Toni Gabarri, Marcos Montero (Gisbert, min. 77), Josep Díaz (Dennis. Min. 72); Nico Font y Miguelón (min. Jorge Domingo, min. 72).

1-Alcoyano: Jagoba; Loren, Solbes, Raúl González (Alex Alonso, min. 53), Adolfo; De Pedro (Chinchilla, min. 46), Lado, Víctor Sala (Tiko, min. 68), Pablo Carbonell; Guille Andrés (Steven, min. 46) e Izan Llinares.

Goles: 1-0. Min. 20: Miguelón Ferrer. 1-1. Min. 31: Izan Llinares. 2-1. Min. 63: Marcos Navarro. 3-1. Min. 76: Jorge Domingo. 4-1. Min. 91: Enric Gisbert.

Árbitra: Mario Ruiz Gómez (La Rioja). Amonestó a los locales Zom a Zom y Gabarri; y a los visitantes Izan Llinares y Steven. Expulsó con roja a los visitantes Carbonell (min. 66) y Solbes (min. 85).

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 700 espectadores.

Vía: El Periódico de Mediterráneo