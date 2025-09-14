La crónica ante el Ceuta | El Castellón sigue en el laberinto (3-3)

Cuando más perdido parecía, atrapado en un laberinto oscuro, el CD Castellón vio la luz y encontró la salida. Cuando más de cara estaba el partido, y se intuía el perdón, se enredó en los deberes de siempre. Y cuando la esperanza se marchitaba, renació en el minuto 94 para frustrar a la AD Ceuta y rascar un empate.

Del 0-1 al 2-1, del 2-1 al 2-3 y del 2-3 al 3-3 definitivo. Una batalla que no saca al Castellón del diván. En situaciones así, un triunfo vale tres puntos, y no solo eso. La victoria, que se resiste, sirve para romper la dinámica, esa tendencia de ánimo y resultados que siguen siendo uno de los grandes misterios del fútbol. Nadie sabe muy bien cómo se entra, y aún menos cómo sale de ellas. Es un caso de ciencia dispersa: una trampa que te atrapa sin estruendos y sin darte cuenta.

La del Castellón, que se alarga durante cinco jornadas sin victoria, empezó de aquellas maneras: aquel gol anulado, aquella pizca de mala suerte, aquel error castigado, aquel triunfo que se escurre a última hora... Cuando asumes que algo está pasando, resulta que pierdes los partidos que mereces empatar y empatas los que mereces ganar, y te rodean las urgencias por todas partes.

Relevo bajo palos

De entrada, el sancionado Johan Plat dio continuidad a la mayoría del once que apabulló al Córdoba en el primer tiempo de la pasada jornada. El único cambio se dio en la portería, con el belga Matthys debutando en lugar de Amir.

Repleto de buenos propósitos, el Castellón tardó apenas un par de minutos en tropezar en la misma piedra. Pareció broma. Ni siquiera se había esforzado el Ceuta por atacar y se adelantó en el marcador. Un error grosero de Sienra, que venía de protagonizar otra pifia importante en Córdoba, plantó a Marcos frente al gol. El punta visitante elevó en parábola sobre el meta, con mucha calidad.

Las dinámicas, ya se sabe. El 0-1, interpretado en el SkyFi Castalia como el colmo de la fatalidad, desquició a todo el mundo. Cuando más calma necesitaba, el equipo se precipitaba. En el caos, eso sí, el Castellón maneja una carta.

Es Cipenga, cuyo desborde viró el viento e iluminó un golpe de justicia poética. El extremo encaró, punzó y levantó un centro meloso, en un córner botado en corto, que sirvió para que Sienra se redimiera. El argentino empaló con furia la volea a la red. Celebró el 1-1 con rabia. Lo cantó con el alma. Pidió perdón a la grada.

La escena no hizo sino mostrar la alta carga emocional de la tarde. Solo se llevaban 15 minutos de juego y parecía que hubiera pasado una vida entera. El calendario confirma que estamos a mediados de septiembre, pero el partido se jugaba como si fuera mayo.

A la media hora, la pausa de hidratación sirvió para templar ánimos. El Castellón enlazó una serie de ataques y recuperaciones. Viviendo en campo contrario, Cala recibió entre líneas, giró y probó el disparo. Tras tocar en un defensa, la pelota superó al meta. ¿Dinámicas? La fortuna estaba de vuelta.

El 2-1, obviamente, no tuvo nada de definitivo. El Ceuta de José Juan Romero juega bien al fútbol. Catapultado por el clínic de Marcos en la delantera, siguió con las ideas muy frescas, aunque probó poco al belga Matthys, que se mostró titubeante por alto. Zalazar ejecutó la falta más peligrosa estrellando el balón contra un compañero.

Enfrente, el Castellón tuvo antes del descanso varios acercamientos claros. El meta visitante, Vallejo, se agigantó para evitar el tercero: primero en una doble intentona de Mabil y Cala, y después ganando el mano a mano a Jakobsen, ya en tiempo de descuento.

La segunda parte

La segunda mitad comenzó como en Córdoba: con un madrugador gol en contra. Matos, lateral del Ceuta y jugador más bajito sobre el campo, se coló entre Brignani y Mellot para cabecear a gol un centro, coronando una sobresaliente jugada colectiva.

El golpe del empate dislocó al Castellón. El Ceuta se adueñó del balón y dobló el premio. En el 59’, Marcos firmó otro golazo, castigando la endeblez local.

El Castellón, que tenía preparado el triple cambio antes del 2-3, añadió otro atacante a la ecuación y cerró con defensa de tres. Desorganizado, sufrió para construir y para defender. La sensación es que necesitaba algo extraordinario.

Y ocurrió. Yago cortó con el brazo un pase de Cala y fue expulsado. Contra 10, entró Markanich y el Castellón se volcó. En el 72’, Vallejo evitó el gol del estadounidense con un pie milagrero.

A la desesperada

Durante los 20 minutos siguientes, hubo mil llegadas y cero remates. Con la impotencia al máximo, en el añadido Markanich cabeceó al poste y en la jugada siguiente provocó un penalti. Lo lanzó Suero y fue gol: la pelota cruzó la línea a cámara lenta, tras el toque del portero. La fortuna había enloquecido y el Castellón volvió al laberinto, donde le tocará meditar, al menos hasta que gane.