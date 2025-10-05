La crónica del Castellón-Sporting: Castalia disfruta con la tercera de Pablo (3-1)

Supo jugar, acelerar, frenar, divertir y asumir el error. El Castellón de Pablo Hernández supo competir para superar al Sporting de Gijón, con goles de Jakobsen, Cala y Camara, y firmar la tercera victoria en los tres partidos del nuevo técnico.

Cuando más tranquilidad necesitaba el Castellón, apareció el hombre tranquilo: Pablo Hernández. Desde sus primeras palabras y razonamientos en la sala de prensa expandió una calma que se fue expandiendo del banquillo al césped y del césped, resultados mediante, a la grada. El ambiente de ansiedad que se palpaba contra el Ceuta, en el anterior encuentro en el SkyFi Castalia, era sin duda ayer agua pasada. El albinegrismo llegó a su asiento más cerca de la fiesta que del drama.

Desde la normalidad, Pablo Hernández ha construido un paisaje idóneo para que sus futbolistas desarrollen sus virtudes. Con frecuencia, la normalidad está infravalorada, pero pocos rasgos ayudan más en la rutina que la naturalidad, y la verdad, sin máscaras.

Sobresaliente arranque

Asido a la nueva convicción, el Castellón fluyó en los primeros nueve minutos como no lo había hecho en toda la temporada. El inicio fue ataque y robo, ataque y robo y ataque y robo hasta que mutó en ataque y gol, el premio gordo. Una acción colectiva, dinámica y bien trenzada desembocó en el 1-0 de Jakobsen. El delantero encuadernó con su remate un capazo de páginas brillantes que formaron la jugada. La descarga de Ronaldo Pompeu, la apertura de Diego Barri, el pase atrás de Brian Cipenga... Una delicia: hasta el árbitro estuvo bien, con la ley de la ventaja.

La puesta en escena confirmó una impresión: el Castellón tiene buenos jugadores que forman un buen equipo. Ganar partidos sería lo normal, pero ahora bien, el fútbol suele desdeñar lo normal y tender a lo extraordinario. Nada necesita menos el Castellón que lo extraordinario y para que el Sporting empatara tenía que suceder lo extraordinario. Así fue: un minuto después del 1-0, el portero Matthys se enredó tras una cesión envenenada de Mellot y regaló a Dubasin el 1-1.

Nuevo escenario

Ya nada fue lo mismo porque el empate abrió un nuevo escenario. Tocaba remar y el Castellón remó, unido. Mostró fortaleza mental pese al mazazo y siguió dominando, pero alejado del brillo, la precisión y la energía del arranque. Merodeó el área echando de menos una pizca de colmillo. De hecho, el Sporting tuvo la ocasión más clara: esta vez Matthys se agigantó frente a Dubasin en el área.

Ocurrió en el minuto 40. En el siguiente: Producciones Cala. El visitante Diego cortó con la mano un control orientado de Cala en un rincón del área: penalti. El propio mediapunta orellut acertó desde los once metros para encender Castalia.

La continuación

Tras el descanso, el Sporting dejó claro enseguida que había batalla. Castigó varias pérdidas y ataques sin terminar (y repliegues desajustados) con rápidas conducciones de Dubasin y Gelabert a campo abierto. Otero rozó el 2-2, pero lo evitó Matthys en el mano a mano. Al Castellón le costaba volver tras pérdida y Pablo lo vio antes de que fuera tarde, renovando piernas.

Pasada la hora de juego, un centrochut de Mellot cayó sobre el larguero. De alguna manera, y como ocurriera en Leganés, el Castellón asfixió la contienda y dejaron de pasar cosas. O muy pocas.

Así fue hasta el 87’. Otero exigió una palomita de Matthys en un cabezazo. La réplica local fue otra vez inmediata y contundente: ejercicio de fe de Camara para marcar el 3-1, abrochar la victoria y declarar la fiesta en el SkyFi Castalia.

