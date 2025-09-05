La crónica: El Castellón pasa del cielo al infierno en Córdoba (2-1)

El CD Castellón mostró dos caras en su visita a Córdoba. Fue como la historia del doctor Jekyll y el señor Hyde. Y como pasó de su mejor versión a mostrar un nerviosismo inusual, cometió dos errores puntuales que lapidaron sus opciones de victoria en el Nuevo Arcángel, en la 4ª jornada de LaLiga en Segunda División.

Johan Plat protagonizó una pequeña revolución en su once inicial, con un cambio por línea respecto al partido contra el Zaragoza. En defensa se quedó fuera Alberto y salió de inicio Brignani, en el centro del campo Suero arrancó en el banquillo y fue titular Pablo Santiago, mientras que en el ataque Camara quedó relegado a la suplencia en favor del recién llegado Jakobsen. De este modo, Barri quedó como único pivote.

Vendaval albinero

Con esa identidad más ofensiva, el Castellón salió como un vendaval. Se hizo dueño del esférico desde el pitido inicial, ofreciendo un recital de buen juego que pilló desprevenidos a los locales. Fueron unos primeros minutos muy intensos por parte de los orelluts y el Córdoba tuvo que ingeniárselas para ir ralentizando el ritmo del choque e igualar las fuerzas.

No había habido ninguna ocasión clara aunque sí algún «uy» en la grada, como el que se escuchó tras un error en falso de Carlos Martín que vio cómo Cala le quitaba el esférico y encaraba la meta local con el portero prácticamente en el centro del campo. No llegó a nada esa jugada, pero sí fue un primer toque de atención.

Igual que el que minutos después dio Jacobo con un potente lanzamiento desde lejos que puso a prueba la concentración de Amir.

El tanto albinegro

El que no falló la suya fue Cipenga. El extremo fue el encargado de abrir el marcador tras una jugada colectiva brillante: Mellot recuperó un balón, vio a Cala para pasárselo y este asistió a Cipenga para poner por delante a los albinegros. Era el minuto 19 y apenas unos segundos después los de Johan Plat tuvieron en las botas de un participativo Jakobsen el segundo, pero su pase se pasó de fuerte.

El Castellón jugaba cómodo y, con el marcador a favor, no podía bajar la guardia. Las sensaciones estaban siendo mejores que en los partidos anteriores, pero nadie podía perder de vista al Córdoba porque los verdiblancos, por medio de Carrecedo, pudieron establecer la igualada con un potente lanzamiento a la cruceta.

Dos ‘zascas’ seguidos

Incomprensiblemente, y sin saber muy bien por qué, el Castellón se quedaba ojiplático con la expulsión por roja directa del técnico neerlandés. Nadie entendía nada porque la expulsión llegó justo antes del paso por vestuarios. Esta no afectó a un equipo que viviría un nuevo zasca al comienzo del segundo tiempo. Sienra cometía penalti sobre Guardiola y Jacobo González lo transformaba, igualando el choque y con toda la segunda parte por delante.

El Córdoba no parecía el Córdoba del primer tiempo. Y el Castellón, ahora con Gere en el centro el campo en vez de Pablo Santiago, tampoco. Como era de esperar, los locales empezaron su particular guerra. Se envalentonaron y empezaron a recuperar todos los balones que no habían recuperado en la primera parte. Y encima el árbitro también viró más hacia los locales, lo que complicaba la papeleta más de lo esperado.

El Castellón estaba muy nervioso y empezó a no salirle nada, lo que contribuyó a que Kevin Medina estableciera el 2-1 tras una imprecisión, incomprensible, de Amir. A partir de ahí, poco más...

O prácticamente nada. Cambio de jugadores, pérdidas de tiempo y un Córdoba crecido que respiró aliviado al no señalarse un penalti sobre Sienra en el tiempo de descuento. Casillero de victorias a cero para el Castellón y a seguir pensando en cómo enmendar la papeleta de cara a la visita del Ceuta.