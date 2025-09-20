La crónica | El Castellón golpea, compite y sentencia para cantar victoria en León (1-3)

En el debut de Pablo Hernández como entrenador jefe, el CD Castellón supo marcar, supo sufrir y supo sentenciar. El equipo albinegro se adaptó a las diferentes fases del encuentro para competir y sacar adelante un triunfo fundamental, el primero del año. El 1-3 en León a la Cultural finiquita la mala dinámica y ayuda a pasar página. Hoy es el primer día del resto de la temporada.

El partido, a bote pronto, deja unas cuantas lecturas. Alberto sale fortalecido como capo de la zaga. Ronaldo Pompeu conoce el oficio de mediocentro. Cala es un generador de altísimo nivel. Pablo acertó con los cambios (crucial Marco Doué y certero Mamah). El Castellón tiene más carácter del que había demostrado.

Porque no fue fácil. Los orelluts aguaron la fiesta en el Reino de León. En los albores del campeonato, la Cultural y Deportiva Leonesa todavía vive bajo el efecto de la novedad. Es la fase inicial del enamoramiento: todo apasiona, todo se perdona, nada parece un defecto. El recién ascendido se presentaba a la cita envuelto por la euforia, después golear al Racing en Santander la pasada semana, en un estado anímico opuesto al de los albinegros. En el Castellón de las cero victorias, la confianza no sobraba.

Tampoco la indulgencia, porque hace tiempo que pasó lo nuevo. En el fútbol, uno se acostumbra enseguida a lo bueno y para valorarlo hay que hacer un esfuerzo. En el fútbol, enseguida, lo malo es malo y lo bueno se da por hecho. En esos casos, atropellarse a sí mismo en la ansiedad, desajustando la mira del juicio, es uno de los mayores riesgos.

El primer once de Pablo

Quizá la mala dinámica inicial sirva para volver a poner los pies sobre el suelo y recordar que nada se consigue sin unión y sin esfuerzo. Para construir el resto de la temporada desde una exigencia sana. En la búsqueda de un Castellón reconocible, después de la trayectoria menguante del equipo con Plat en las últimas contiendas, Pablo optó por un regreso a los básicos. Devolvió a Alberto el liderazgo de la zaga y añadió a un mediocentro junto a Barri (el cuajo de Ronaldo Pompeu en su estreno).

Desde lo simple, el Castellón creció. Es cierto que enseguida vio puerta. Como sucede en el fútbol, el acierto allanó el camino hacia el éxito. En el primer minuto, Cipenga rozó el gol. A los dos, el Castellón ya había sacado dos córners. En el 8', Cala recogió una segunda jugada, avanzó y clavó el disparo en el ángulo. El 0-1 pareció fácil porque Cala es muy bueno y el fútbol parece fácil con los muy buenos.

A por más

En ventaja, el Castellón fue a por más. El 0-2 llegó casi de inmediato: nuevo córner, centro de Cala, remate de Jakobsen, parada de Edgar Badia y gol de Barri, cumpliendo la ley del 'ex' a bocajarro. La larga revisión del VAR cayó en esta ocasión a favor de los albinegros. De alguna manera, reafirmando que había cambiado la inercia.

Con todo, la Cultural se rehizo poco a poco. No puso a prueba al portero Matthys en la primera parte, pero asomó con algún disparo desviado. El más peligroso fue de Pastoriza, alias Pibe, cerca de la media hora. El extremo fue el más activo y exigió a Lucas Alcázar, otra novedad en el once, con bastante frecuencia.

Aún antes del descanso, el Castellón volvió a llevar el partido a campo contrario. Pudo haber sentenciado en ese tramo. Robó mucho y muy alto, verticalizó siempre que pudo y pisó área. Edgar Badía negó los goles de Pablo Santiago y Cala con dos buenas paradas. A Jakobsen se le escapó un remate cruzado por un palmo.

La segunda parte

Tras el descanso, la Cultu avanzó líneas y al Castellón le costó. A Ronaldo se le acabó la gasolina y se notó. El equipo empezó a sufrir: una ayuda de Cipenga evitó un remate franco de Selu Diallo. Para ayudar a reconducir el juego, Pablo movió el banquillo. Sentó a los tarjeteados Lucas y Ronaldo para dar carrete a Salva Ruiz y Gerenabarrena.

No fue suficiente. La Cultural recortó en una maniobra estudiada. El extremo atrajo a Salva Ruiz a la corta y el mediocentro rompió en diagonal hacia la banda. Cuando el engranaje defensivo de los orelluts se puso en marcha, era tarde. Manu Justo recogió la pelota en el área para batir a Matthys con un disparo.

Con el 1-2, la batalla se puso brava. Brignani relevó al lesionado Sienra, y estuvo bien. Marco Doué reemplazó al tarjeteado (y ovacionado) Barri, y estuvo muy bien. A su alrededor, bien escoltado por Gere en la media, el Castellón tomó oxígeno. Y cuando más se necesitaba, apareció Cala. Primero plantó a Jakobsen frente al gol, pero se lo negó otra mano de Edgar Badia; y después, en el minuto 82, recibió de Doué para dar el pase que la jugada requería. Mamah, a placer, embocó el 1-3 y el Castellón suspiró, mezclando felicidad y alivio.

Vía: El Periódico de Mediterráneo