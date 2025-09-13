La crónica: Carlos Segura lidera una gran victoria del Castellón B ante el Reus (3-1)

Un extraordinario Carlos Segura firmó la primera victoria del Castellón B en Segunda Federación. El filial albinegro, muy valiente y atrevido, llevó la voz cantante durante los casi 100 minutos que duró el encuentro. El delantero de Onda firmó dos de los tres goles anotados por el equipo de Pablo Hernández, y siempre apareció en todas las acciones de peligro de los capitalinos.

El primer tiempo estuvo marcado por el atrevimiento de los chavales de Pablo Hernández y por el gran gol anotado por el delantero ondense Carlos Segura en el minuto 26, que desde unos 35 metros sorprendió al guardameta de la escuadra visitante Dani Parra. Antes de ese gol el equipo albinegro salió dominando y llevando la voz cantante.

Los primeros avisos, eso sí, fueron para el Reus en el minuto 4 con un cabezazo de Homet, desviado, y en el minuto 6 con una contra llevada por Vaz que lanzó por encima del larguero. Los castellonenses reaccionaron pronto. Guillem Terma avisó para los de casa en el minuto 16 y en el 26’ un golazo de Segura desde 45 metros puso el 1-0 co el que se llegó al descanso.

Segundo tiempo

A los 18 segundos de la reanudación llegaría el 2-0 del Castellón B, anotado por el segorbino Nico Font tras una buena y efectiva acción coral por la izquierda. El problema fue que el Reus se metió de lleno en el partido con el gol de Dani Homet en el minuto 49. Luego llegaron los cambios, las ganas de empatar de los visitantes y de ampliar la renta los de la capital de la Plana.

Josep Díaz tuvo el 3-1 en el minuto 85, pero remató desviado. La sentencia llegó en el minuto 94 con golazo de Carlos Segura para cerra el partido.

Ficha técnica

-3- Castellón B: Torner; Willmann (Domingo, min. 28), Selle, YerayLudo, min. 79), Alcira; Segur, Toni Gabarri, Guilem Terma (Montero, min. 62), Nico Font; Miguelón (Josep, min. 79) y Enric.

-1- Reus CF Reddis: Dani Parra; Alberto Benito (Pol Fernández, min.73), Molina, Recasens, Alarcón, Sergi Casas; Xavi Jaime, Sandro (Marc Grau, min. 82), Folch (Ustrell, min. 65); Homet (Aitor, min. 73) y Vaz (Fran Carbiá, min. 65).

Goles: 1-0. Min. 16: Segura. 2-0. Min. 47: Nico Font. 2-1. Min. 49: Holmet. 3-1. Min. 94: Segura.

Árbitro: Ángel López del Amo (Palma). Amonestó a los locales Gabarri; y a los visitantes Alberto Benito, Folch y Homent. Roja directa al visitante Marc Grau (min. 94).

Incidencias: Gaetà Huguet.

Entrada: 800 espectadores.