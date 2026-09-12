Cristóbal Soria sufre un accidente de rafting en Costa Rica y es trasladado a una clínica

Cristóbal Soria, colaborador habitual del programa 'El Chiringuito de Jugones', presentado por Josep Pedrerol, habría sufrido un accidente mientras practicaba rafting en un río de la zona de Turrialba, en Costa Rica.

Según han informado medios locales, el tertuliano se encontraba en el país centroamericano participando en el rodaje de un episodio de 'Planeta Calleja', el programa de aventuras presentado por Jesús Calleja.

Se encuentra bien

El accidente se habría producido durante el rafting, cuando Soria cayó al agua y se golpeó en la cara. Tras el incidente, tuvo que ser trasladado a una clínica privada situada en el centro de Turrialba para ser atendido y someterse a las revisiones médicas.

A pesar del susto, las primeras informaciones apuntan a que el estado de salud de Cristóbal Soria no es de gravedad. El colaborador se encontraría fuera de peligro después de recibir atención médica, por lo que el accidente habría quedado finalmente en un importante susto durante la grabación del programa.

Soria se encontraba en Costa Rica como invitado de Jesús Calleja para participar en una nueva entrega de 'Planeta Calleja'. Durante los últimos días, el tertuliano había ido compartiendo a través de sus redes sociales diferentes fotos de su experiencia en el país, donde estaba disfrutando de varias actividades relacionadas con la aventura.

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El programa de Jesús Calleja se caracteriza precisamente por llevar a sus invitados a distintos escenarios y proponerles experiencias alejadas de su vida cotidiana. Costa Rica es además uno de los destinos habituales de las grabaciones de 'Planeta Calleja', debido a sus paisajes naturales y a las numerosas actividades de aventura que ofrece, entre ellas el rafting.