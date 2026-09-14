Cristóbal Soria, aclamado en su llegada a Madrid tras el accidente en Costa Rica

Cristóbal Soria ya está en Madrid, totalmente recuperado tras el incidente en el río de la zona de Turrialba, en Costa Rica. El tertuliano se encontraba grabando un de 'Planeta Calleja', el programa de aventuras presentado por Jesús Calleja.

El accidente se habría producido durante el rafting, cuando Soria cayó al agua y se golpeó en la cara. Tras el incidente, tuvo que ser trasladado a una clínica privada situada en el centro de Turrialba para ser atendido y someterse a las revisiones médicas.

A pesar del susto, las primeras informaciones apuntan a que el estado de salud de Cristóbal Soria no es de gravedad. El colaborador se encontraría fuera de peligro después de recibir atención médica, por lo que el accidente habría quedado finalmente en un importante susto durante la grabación del programa.

Sonriente y junto a Calleja

Cristobal Soria ha llegado este lunes al aeropuerto con una sonrisa entre mejillas, a su manera. Lo ha hecho con el compañero de aventuras durante estos días, Jesús Calleja. 'El Chiringuito' se ha encargado de recibirlos con flores, encargadas por Josep Pedrerol.

"Lo he devuelto entero", bromeaba Calleja. "Estoy lleno de pura vida", decía, y mencionaba al siguiente participante. "Debe de ser Josep, no te escaquees", añadía Soria.

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"Nos ha sorprendido Soria, pensábamos que más allá del balón nada, pero es un hombre entrañable, una maravillosa persona", concluía Jesús Calleja. ¡Esperamos ver a Soria en el plató y su regreso a la normalidad!