MUNDIAL 2026
Cristiano Ronaldo ve a España como “candidata” y anticipa un duelo “muy disputado”
El capitán de Portugal confía en las posibilidades de su equipo ante España, a la que considera una rival fuerte y conocida
EFE
Cristiano Ronaldo calificó a España como "candidata a ganar el Mundial" y anticipó un partido "muy disputado" tras la clasificación de Portugal ante Croacia, al imponerse en la noche del jueves por 2-1, lo que sitúa al equipo luso frente a la selección española en la siguiente ronda del torneo.
El capitán portugués, de 41 años, preguntado tras el encuentro por el cruce contra España, afirmó que Portugal conoce bien a la selección española y que espera un partido equilibrado.
"Sabemos que España es candidata a ganar el Mundial. Va a ser un partido difícil, como lo serán todos a partir de ahora", dijo Cristiano.
El delantero añadió que Portugal afrontará el encuentro preparado para una eliminatoria exigente.
"Vamos a estar preparados. Ya la conocemos bien. Va a ser un partido, en mi opinión, muy disputado y vamos a ver qué va a pasar", señaló.
Cristiano también fue preguntado por su estado físico después de un partido de alta exigencia y respondió: "Me siento bien. Equilibrado físicamente".
El capitán portugués evitó mirar más allá del siguiente compromiso y subrayó que el objetivo de Portugal era superar la eliminatoria ante Croacia y continuar avanzando paso a paso en el torneo.
"Nuestro objetivo era pasar, pensar partido a partido y ver qué va a pasar", afirmó.
Preguntado por si siente miedo en momentos decisivos como los penaltis, Cristiano negó esa sensación, aunque admitió la tensión propia de esas situaciones. Tras el gol inicial de Croacia, el delantero marcó el gol del empate al ejecutar a la perfección un penalti.
"Nunca sentí nada de eso. Nervioso, es normal, pero como siempre pensé de forma muy positiva, en que las cosas saldrían bien", explicó.
Pregntado sobre Luka Modric, Cristiano afirmó que "es una leyenda del fútbol".
"Jugamos muchos años juntos en el Real Madrid. Le deseo lo mejor y espero que siga jugando", concluyó.
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