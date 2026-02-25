Cristiano Ronaldo revela la clave de su increíble estado físico

El legado de Cristiano Ronaldo en el fútbol será imborrable. El exdelantero del Real Madrid, pese a la desventaja de coincidir en la misma era que Leo Messi, supo aprovechar la rivalidad con el argentino para superarse y convertirse en un mejor futbolista.

Actualmente, el atacante portugués está totalmente enfocado en el Al Nassr, pero también con la mirada puesta al verano.

Antes de retirarse, el astro portugués tiene dos objetivos clave: ganar el Mundial con Portugal y alcanzar la cifra histórica de 1.000 goles. Para lograrlo, es consciente de que debe cuidarse al máximo, algo que ya lleva haciendo desde joven.

En el día de ayer, la pareja de Georgina Rodríguez desveló en su cuenta de Instagram, a través de una promoción, cuál es la clave para tener ese cuerpo en la fase final de su carrera profesional.

El exdelantero del Real Madrid empezó explicando que "la longevidad y el alto rendimiento no son fruto de la casualidad". Por otro lado, aseguró que "se construyen mediante la recuperación práctica diaria. No es un secreto, es una rutina".

Es un mensaje dirigido a todas aquellas personas que aspiran a seguir sus pasos, aunque está claro que no es nada fácil alcanzar el nivel y la dedicación que él ha demostrado a lo largo de su carrera.

Con este mensaje, Cristiano Ronaldo está promocionando una empresa portuguesa especializada en ofrecer servicios de recuperación premium para deportistas de élite de todo el mundo.

Noticias relacionadas

En 2025, el delantero del Al Nassr reveló que su cuerpo es 11 años más joven de lo que indica su edad cronológica, lo que refleja el efecto positivo de su rigurosa rutina de entrenamiento y cuidados físicos.