Cristiano Ronaldo defiende su postura tras su ausencia en el funeral de Diogo Jota: "Ya conoces mi reputación, donde voy se arma un circo"

Han pasado 126 días desde la pérdida de Diogo Jota. Su fallecimiento, el 3 de julio de 2025, conmocionó el mundo del fútbol. Una noticia trágica y que ha dejado en cola muchas especulaciones sobre cómo sucedieron los hechos, en la província de Zamora. El siniestro del jugador portugués y su hermano se produjo, concretamente, en el kilómetro 65 de la A-52, sentido Benavente, a la altura de la comarca zamorana de Sanabria. El jugador del Liverpool falleció cuando el vehículo en el que viajaba junto a su hermano André, de 25 años y también futbolista profesional, del Penafiel, sufrió una salida de vía que desencadenó un incendio en la mediana.

En el funeral, asistieron sus seres queridos, compañeros de profesión y personas próximas de su alrededor. Se habló muchó de ausencias importantes, por motivos personales, de compañeros como Luis Díaz, además de Cristiano Ronaldo. Hasta ahora, se habían especulado muchas razones, aunque su ausencia no pasó desaparecibida, debido a la gran relación que tenían ambos jugadores.

Cristiano explica su ausencia

Meses después, Cristiano, en una entrevista con el periodista inglés Piers Morgan, defendió su postura tras las múltiples acusaciones. Pese a que su decisión es individual y totalmente respetable, Ronaldo afirma tener sus motivos: desde el fallecimiento de su padre, José Dinis Aveiro, el 7 de septiembre de 2005, Cristiano no ha vuelto nunca más a un funeral.

Además, quiere evitar convertir la solemne ocasión en un "circo". Los dos hermanos fueron enterrados en Portugal, con la presencia de numerosos compañeros de equipo, entre ellos Virgil van Dijk , Andy Robertson y Ruben Neves, su mejor amigo.

"Dos cosas, la gente me critica mucho", dijo Cristiano. "Como digo, no me importa, porque cuando uno siente que su conciencia está tranquila y libre, no tiene por qué preocuparse por lo que diga la gente", afirma con contundencia.

'"Pero una de las cosas que no hago, desde que murió mi padre, es que nunca he vuelto a pisar un cementerio. Y segundo, ya conoces mi reputación: dondequiera que voy, se arma un circo. Tampoco voy porque, si voy, toda la atención se centra en mí y no quiero ese tipo de atención", decía. "La gente puede seguir criticándome, yo me sentí bien con mi decisión", piensa el portugués.

El futbolista del Liverpool y su hermano André tuvieron una emotiva despedida en la Iglesia Matriz de la ciudad de Gondomar, la parroquia Sao Cosme / SPORT.es

Cristiano habló con la família de Jota y su hermana lo defendió

Ronaldo añadió que tuvo la "oportunidad de hablar con la familia y brindarles apoyo" fuera del funeral. "No necesito estar en primera fila para que la gente me vea, estoy planeando las cosas, estoy pensando en su familia. No necesito estar frente a las cámaras para que la gente vea lo que hago. Lo hago entre bastidores, amigo mío", concluía.

Su hermana Katia, defendió a Cristiano a través de Instagram: "Cuando murió mi padre, además del dolor de la pérdida, tuvimos que lidiar con una avalancha de cámaras y curiosos en el cementerio y en todos los lugares a los que íbamos", decía. "Y la atención no era la misma que hoy en día en términos de acceso... En ningún momento pudimos (los niños) salir de la capilla; solo fue posible en el momento del entierro, tal era la conmoción", continuaba.

"Sobre el dolor, la familia y el apoyo real... Nunca sabrás lo que significa hasta que lo vives. Si alguien me envía un mensaje criticando algo que haga mi hermano, lo bloquearé (lo ignoraré por completo); es decir, solo lo harán una vez. Esto empieza a cansar. El fanatismo. Las críticas sin sentido, repito, sin sentido... ¡Qué sociedad más enferma!... Todos tenemos familia. Es absurdamente vergonzoso ver cómo los canales de televisión, los comentaristas y las redes sociales enfatizan una ausencia (acertada) en lugar de honrar con respeto el dolor de una familia destrozada por la pérdida de dos hermanos. Me da vergüenza incluso verlo. Es lamentable", decía rotundamente.

Su presencia es notoria en la selección

La leyenda portuguesa afirmó que la selección nacional aún siente la presencia de Jota en las concentraciones internacionales, al tiempo que rindió homenaje al carácter de su difunto compañero. "No lo creí cuando me enviaron mensajes. Lloré mucho", dijo Ronaldo.

"Fue un momento muy, muy difícil para todos: para el país, para las familias, para los amigos, para los compañeros de equipo; devastador. Una noticia muy, muy, muy triste. Fue un momento impactante. Todavía sentimos su presencia en la selección nacional, cuando te pones la camiseta, porque Diogo era uno de nosotros. Era un muy buen tipo, tranquilo y un buen jugador, como sabes, pero muy, como se suele decir, no era de los que hablan mucho… Me gustaba mucho reunirme con él, compartir grandes momentos con él. Fue triste", explicaba Cristiano sobre Jota.

Tras la muerte de Jota en julio, Ronaldo compartió una foto de ambos juntos y escribió: "No tiene sentido. Estábamos juntos en la selección y te acababas de casar. A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos. Descansen en paz, Diogo y Andre. Todos los echaremos de menos".

A pesar de no haber podido asistir al funeral, Ronaldo acudió en septiembre a una ceremonia especial en memoria de la vida de Jota. A la ceremonia asistieron la selección portuguesa, la familia de Jota, directivos de la Federación Portuguesa de Fútbol, el agente Jorge Mendes y el presidente y el primer ministro del país.