Cristiano Ronaldo (41 años): "Mi madre trabajaba 7 días a la semana y por las noches como limpiadora para comprarme mis primeras botas y que pudiera ser jugador. Todo se lo debo a ella"

Cristiano Ronaldo lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol, pero antes de convertirse en una de las grandes estrellas de la historia tuvo que crecer en unas condiciones muy diferentes a las que disfruta ahora.

El portugués era el pequeño de cuatro hermanos y se crió en un barrio humilde de Funchal, donde el dinero escaseaba. Su madre, Dolores Aveiro, fue una de las grandes responsables de que nunca dejara de perseguir su sueño de ser futbolista.

Cristiano Ronaldo de niño / Archivo

La situación económica de la familia era complicada y Cristiano se acostumbró desde pequeño a jugar con lo que tenía: "Es cierto que no teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos, pero cuando eres niño, no te preocupa el dinero", explicaba en una carta publicada en 'The Players' Tribune'.

Mientras él pasaba horas jugando en las calles, Dolores trabajaba para sacar adelante a sus cuatro hijos y llegó a hacerlo siete días a la semana. La situación llegó a ser tan complicada que incluso la mujer se quedaba sin cenar para que los niños pudieran comer y hacía todo lo posible para que al delantero portugués no le faltara lo necesario para continuar jugando al fútbol.

"Mi madre me crio sacrificando su vida por mí. Ella se acostaba con hambre, para que por la noche yo pudiera comer. No teníamos dinero para nada. Ella trabajaba 7 días a la semana y por la noche como limpiadora para comprar mis primeras botas para que yo pudiera ser jugador. Todo mi éxito está dedicado a ella", explicó CR7.

Cristiano con su madre / Archivo

Además, Dolores sabía perfectamente lo que significaba crecer en unas condiciones difíciles, ya que perdió a su madre cuando tenía solo cinco años y pasó un tiempo en un orfanato de Funchal. Cuando tuvo a sus hijos decidió hacer todo lo posible para que no les faltara lo básico.

El padre de Cristiano, José Dinis Aveiro, tuvo una relación complicada con el alcohol y falleció en 2005, cuando el futbolista tenía 20 años. Sin embargo, antes de eso tuvo un papel importante en sus primeros pasos: "Mi padre era el utillero del CF Andorinha y no paraba de animarme a ir y jugar con el equipo filial. Yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui".

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Cristiano Ronaldo de niño / Archivo

Con solo 12 años, el futbolista dejó Madeira para incorporarse a la cantera del Sporting CP, un paso que le acercaba a su sueño de ser profesional, pero que también supuso uno de los momentos más duros de su vida porque tuvo que separarse de su familia: "Todavía no estaba realmente preparado y fue la etapa más difícil de mi vida. Mi familia solo se podía permitir venir a verme cada cuatro meses más o menos. Les echaba tanto de menos que todos los días eran dolorosos", confesó.