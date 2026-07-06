Cristiano Ronaldo (41 años), sobre su infancia: "No teníamos dinero y jugaba con botas viejas que heredaba de mi hermano"

Cristiano Ronaldo lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol, pero mucho antes de levantar títulos y convertirse en uno de los jugadores más importantes de su generación, el portugués vivió una infancia muy diferente en Madeira.

Criado en una familia con pocos recursos, el delantero recordó en una carta publicada en 'The Player's Tribune' cómo fueron aquellos años en los que le faltaba dinero y jugar al fútbol era su mayor ilusión.

Sus primeros recuerdos están ligados a las calles de su barrio, donde pasaba horas jugando con sus amigos: "Yo solo jugaba en las calles de Madeira con mis amigos. Y cuando digo calle, no me refiero a una callecita vacía. Quiero decir una calle. No teníamos porterías ni nada, y teníamos que parar el partido cada vez que pasaba un coche. Yo era muy feliz así".

La situación económica de su familia tampoco era sencilla. Cristiano nunca ha ocultado que en su casa había muy poco y que desde pequeño aprendió a conformarse con lo que tenía: "Es cierto que no teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos, pero cuando eres niño, no te preocupa el dinero".

Cristiano Ronaldo, después del partido de Portugal contra Colombia / EFE

Durante esos años empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol gracias a su padre, José Dinis Aveiro, que trabajaba como utillero en el Andorinha: "Mi padre era el utillero del CF Andorinha y no paraba de animarme a ir y jugar con el equipo filial. Yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui. El primer día había un montón de reglas que yo no entendía, pero me encantó. Me enganché a la organización y a la sensación de ganar".

Aunque su talento destacaba por encima del resto, su físico le preocupaba. Él mismo reconoce que era un niño muy delgado y que con 11 años tomó la decisión de trabajar más duro que nadie para compensarlo: "Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión. Ya sabía que tenía más talento que los demás. En ese momento decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos".

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán / EFE

Esa decisión le llevó incluso a entrenar por su cuenta cuando nadie le veía y su físico le empezó a cambiar: "Empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenar. Me puse más fuerte y rápido. Y entonces, cuando salía al campo, aquellos que solían decir que era demasiado pequeño me miraban sorprendidos, como si se les cayera el mundo encima".

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Con solo 12 años dejó Madeira para incorporarse a la cantera del Sporting CP, una oportunidad que también supuso uno de los momentos más duros de su vida por la distancia con su familia: "Todavía no estaba realmente preparado y fue la etapa más difícil de mi vida. Mi familia solo se podía permitir venir a verme cada cuatro meses más o menos. Les echaba tanto de menos que todos los días eran dolorosos", confesó.