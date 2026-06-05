Cristiano Ronaldo (41 años): "La disciplina en la nutrición siempre ha sido una parte clave de mi éxito, tanto dentro como fuera del campo"

Es la última oportunidad que tiene. Su último 'The Last Dance'. Y es consciente de ello. Por ello, Cristiano Ronaldo está completamente centrado en el Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El futbolista del Al Nassr, a los 41 años, quiere lograr lo que aún no ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva: levantar un Mundial con Portugal. Además, sigue centrado en llegar a los 1.000 goles. Por ahora, lleva 973 tantos.

Una de las claves de su éxito para llegar en tan plena forma física, ya que se espera que sea el delantero titular de Portugal durante toda la competición, es la rutina que sigue a rajatabla, cuidando cada detalle al máximo.

Ahora, 'Herbalife Ltd.' , empresa, comunidad y plataforma líder en nutrición y bienestar, ha anunciado el lanzamiento de su nuevo proyecto: 'Prepárate como Ronaldo', una iniciativa global que tiene el objetivo de orientar a todos aquellos deportistas de élite que buscan tener una vida saludable.

Stephan Gratziani, director ejecutivo de 'Herbalife', expuso que "durante más de dos décadas, 'Herbalife' ha estado ayudando a los atletas de élite a optimizar su rendimiento a través de programas de nutrición respaldados por la ciencia".

La campaña está basada en cuatro aspectos que lleva a cabo el exdelantero del Real Madrid. El primero de ellos es prepararse adecuadamente, ya que una nutrición equilibrada y una correcta hidratación ayudan al organismo a afrontar en mejores condiciones la jornada que tiene por delante.

Cristiano Ronaldo comparte vestuario con Iñigo Martíneez / STRINGER / EFE

El segundo paso es rendir, lo que descubre estrategias para mantener la energía y la concentración durante el trabajo diario y las actividades físicas. Uno de los aspectos fundamentales es recuperarse para fortalecer la reparación muscular. Y el último paso es repetirlo para crear una base para el bienestar a largo plazo.

Cristiano Ronaldo, celebrando su gol 969 / @AlNassrFC

El futbolista del Al Nassr quiso dejar claro que "la disciplina en la nutrición siempre ha sido una parte clave de mi éxito, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego".

Noticias relacionadas

Por otro lado, el astro portugués aseguró que "he trabajado con 'Herbalife' durante muchos años y creo en el poder de una alimentación consistente y estructurada. La campaña ‘Prepárate como Ronaldo’ trata de compartir esos principios para que cualquiera pueda rendir, recuperarse y sentirse lo mejor posible cada día".