Cristiano, Messi, Mbappé, Vinicius... la lista interminable de futbolistas que invierten en clubes

En un fútbol cada vez más globalizado y empresarial, las grandes estrellas del fútbol ya no solo se centran en decidir partidos, sino también proyectos e inversiones. La tendencia de futbolistas que invierten en clubes se ha acelerado en los últimos años, impulsada por fortunas multimillonarias, visión estratégica y el deseo de dejar una huella más allá de su carrera deportiva. La reciente adquisición de Cristiano Ronaldo por la UD Almería ha vuelto a poner el foco sobre un fenómeno que crece tanto en Europa como en América.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo adquirió este jueves el 25% de la Unión Deportiva Almería, club de Segunda División española. La operación se realizó a través de su sociedad CR7 Sports Investments y se estima que la cantidad oscile en torno a los 20-25 millones de euros. El astro portugués meses atrás compró acciones (un 15%) dentro de Al-Nassr y, ahora, con la adquisición del Almería, tercer clasificado de LaLiga Hypermotion y cuyo objetivo es el ascenso, sigue expandiendo su marca.

Killian Mbappé

Kylian Mbappé se convirtió en julio de 2024 en accionista mayoritario del 80% del SM Caen, histórico club francés, que actualmente se encuentra en la tercera división. La compraventa, canalizada a través de su fondo Coalition Capital, rondó los 15-20 millones de euros. Mbappé asumió un rol estructural en el proyecto, con foco en cantera, sostenibilidad financiera y regreso a la Ligue 1, algo que, de momento, es más complicado, tras descender de la Ligue 2 la temporada pasada.

Luka Modric

Luka Modrić entró el año pasado como accionista minoritario (aprox. 5-10%) del Swansea City, equipo británico que está en Championship. La inversión se integró dentro de un grupo norteamericano propietario del club galés. El rol del croata está pensado que sea para hacer crecer la marca del Swansea a nivel global, de modo que se logren los ingresos y la estabilidad suficiente como para armar un equipo competitivo para volver a la Premier League. Aunque no se hicieron públicas cifras exactas, su aportación se estima en varios millones de euros. Modrić no ejerce funciones ejecutivas.

Leo Messi y Luis Suárez

El pasado mes de mayo de 2025, Lionel Messi y Luis Suárez anunciaron la fundación de un nuevo club profesional en Uruguay: el Deportivo LSM. El equipo, que creó Suárez en el 2018 bajo el nombre Deportivo LS, comenzó su camino en la Divisional D, la cuarta categoría de Uruguay, y ya ha logrado su primer ascenso. El objetivo es claro: convertirse en un referente del fútbol uruguayo.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois se convirtió el pasado 19 de febrero en accionista de Le Mans FC, club francés de la Ligue 2. El portero belga, a través de NxtPlay Capital, plataforma de inversión global que cofundó junto a Gonzalo Vila, se convirtió en socio estratégico del Le Mans. Otros deportistas de élite, como Novak Djokovic, Felipe Massa y Kevin Magnussen, se interesaron en el equipo francés. La participación individual del guardameta es minoritaria, en un proyecto que, sin duda, muestra ambición.

N'Golo Kanté

N'Golo Kanté compró en 2023 el 100% del Royal Excelsior Virton (Bélgica), club que atravesaba dificultades financieras. La modesta entidad, que actualmente milita en la tercera división belga, se encuentra en un proceso de reestructuración profundo. Para ello, la figura del mediocentro francés es clave. Kanté asumió la propiedad total con el objetivo de estabilizar la entidad y apostar por talento joven.

Vinicius Jr

Vinicius Júnior también se sumó a la lista en 2025, cuando adquirió, junto a un grupo de inversores brasileños y españoles, alrededor del 80% del FC Alverca, de la primera división portuguesa. La operación se habló que se situaba en torno a los 10 millones de euros. El brasileño del Real Madrid busca atraer nuevas promesas del fútbol portugués y brasileño, aportando experiencia para gestionar el club, con el objetivo de posicionarlo como un grande de Portugal.

Juan Mata

El futbolista español, Juan Mata, es accionista desde noviembre de 2024 del San Diego FC, franquicia de expansión de la Major League Soccer (MLS). Forma parte de un grupo inversor liderado por Mohamed Mansour y la familia Sycuan. Su participación es minoritaria (inferior al 5%), y se unió a David Beckham como el segundo jugador internacional en estar involucrado como inversionista de un club de la MLS.

Jugadores retirados que también invirtieron

A diferencia de los jugadores en activo, que suelen optar por inversiones estratégicas mientras continúan compitiendo, muchos futbolistas retirados han dado un paso más firme hacia la propiedad y la gestión directa. Sin la exigencia del calendario deportivo, han podido involucrarse de lleno en la toma de decisiones, desde la planificación deportiva hasta la estructura financiera. Para varios de ellos, la inversión en clubes no solo representa una apuesta empresarial, sino también una forma de mantenerse vinculados al fútbol desde una posición de liderazgo.

David Beckham

Uno de los futbolistas que más ha triunfado como propietario es, sin duda, David Beckham. En enero de 2018, el británico fue cofundador del Inter Miami, de la liga de fútbol estadounidense (MLS). Aunque posee un paquete accionarial, Beckham no es el propietario, pero tiene un papel estratégico en el club, que de su mano se ha consolidado como uno de los más importantes de la competición y ha fichado a jugadores como el argentino Leo Messi o el uruguayo Luis Suárez.

Gerard Piqué

El exbarcelonista Gerard Piqué es propietario del Andorra desde diciembre de 2018, cuando se hizo con el 90% de su capital por medio de su empresa Kosmos. Piqué compró el club cuando jugaba en Primera Catalana (categoría por detrás de Tercera División), adquirió por 452.022 euros la plaza que dejó vacante el Reus en Segunda B en 2019, y en 2022 logró el ascenso del Andorra a LaLiga Hypermotion (Segunda División), donde se mantiene actualmente.

Ronaldo Nazario

El brasileño Ronaldo Nazario, doble campeón del mundo (1994 y 2002), fue máximo accionista del Real Valladolid entre 2018 y 2025. Recibido como un héroe en la capital castellana, dejó el club en mayo pasado tras confirmarse un nuevo descenso a Segunda División y vender sus acciones al grupo norteamericano Inexo Sports por una cantidad estimada en unos 50 millones de euros.

Cesc Fábregas

En agosto de 2022 el español Cesc Fábregas fichó como jugador por el Como 1907, de la Serie B italiana, y a la vez se convirtió en uno de los accionistas del club. Con Cesc ya retirado del campo, asumió el cargo de entrenador, y, desde entonces, el Como ascendió a la Serie A en 2024, y es una de las revelaciones del Calcio.

Sergio Ramos, el siguiente en invertir

En las últimas semanas, Sergio Ramos, que aún no ha anunciado su retirada como futbolista y que jugó hasta diciembre en el Rayados de Monterrey mexicano, ha mostrado su interés en comprar el Sevilla, de LaLiga EA Sports (Primera División española), y ha abierto negociaciones con los principales accionistas del club hispalense, a los que ha presentado una oferta de unos 400 millones de euros junto al holding estadounidense Five Eleven Capital.

El mapa del fútbol está cambiando. Las estrellas ya no solo marcan goles: también diseñan estrategias, lideran inversiones y asumen riesgos empresariales. La figura del futbolista-propietario se consolida como una de las grandes transformaciones estructurales del deporte rey.