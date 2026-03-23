Ni Cristiano ni Messi... el gol 1.000 fue de Ovechkin

Pocos deportes como el fútbol podrán presumir de que dos de los mejores de la historia hayan sido coetáneos y se hayan medido durante años en las mismas competiciones (liga española y Champions). Tras una década peleando por los títulos y por el reconocimiento de 'mejor jugador del mundo' o incluso 'mejor jugador de la historia', Cristiano Ronaldo y Leo Messi andan enfrascados en una ardua batalla por alcanzar los 1.000 goles como profesionales.

Ambos ya superaron los 725 tantos del hispanohúngaro Ferenc Puskas, los 756 del brasileño exazulgrana Romario, los 762 de su compatriota Pelé y los 769 del alemán Helmchen. El argentino alcanzó los 900 el 18 de marzo con el Inter Miami a los siete minutos ante Nashville en la MLS en su partido número 1.142 y ya suma 901. El luso lo logró con Portugal ante Grecia en su partido 1.238 y actualmente lleva 965... a tan solo 35 de esa barrera mítica.

Messi, quien cumplirá 39 años el 24 de junio, apunta al Mundial de Estados Unidos y habría renovado con el Inter Miami hasta 2028 si sigue en activo. Mientras, Cristiano cumplió 41 años el 5 de febrero y tendría contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudí hasta 2027, aunque la situación por el conflicto bélico que azota el Golfo y Oriente Medio podría cambiar su realidad.

¿Es factible que lleguen a 1.000 goles? El exmadridista tendría serias opciones de lograrlo, aunque a medida que pasa el tiempo se marcan menos goles y los problemas físicos van en aumento. ¿Qué liga es más potente de las dos? Aunque pueda parecer lo contrario, la Liga Saudí ocupa el puesto 13 en el ranking mundial por el 40º de la Major League Soccer (MLS).

En esta diatriba, el domingo Aleksandr Ovechkin escribió otra página en la historia del deporte al lograr su gol número 1.000 en la Liga Nacional de Hockey (NHL), una de las 'Major Leagues' junto a las históricas NBA, MLB, NFL más ahora la citada MLS. El ruso llegó hace 21 años a los Washington Capitals y ha sido un 'one club man', con la única excepción del 'lock out' de la temporada 2012-13 que lo llevó a volver unos meses al Dinamo Moscú.

Con la Stanley Cup de 2018 como gran logro (única de la franquicia), 'The Great Eight' ('El Gran 8') llevaba años persiguiendo el récord de goles en temporada regular del mejor jugador de la historia, el canadiense Wayne Gretzky. El tetracampeón de la NHL con los Oilers marcó 894 goles, 'Ovi' lo superó el año pasado y el domingo ante Colorado Avalanche (2-2) hizo el 921º.

Aún tenía dos retos por delante: los 1.000 goles y el récord absoluto de Gretzky. Con 40 años cumplidos en septiembre y en su última campaña de contrato con los 'Caps', Ovechkin ya es 'milenario' y está a 16 goles de los 1.016 de 'The Great One' (El Más Grande). Le restan 12 partidos y tiene difíciles los play-off. En el mejor de los casos, se quedará a unos 10 goles. Eso sí, contando el Dinamo y la selección, superaría los 1.100. En concreto, 1.102 'dianas'.

Pese a que no hay gran sintonía con el técnico, Spencer Carbery, las voces de la afición y el grueso de la NHL y del hockey piden una extensión por una curso. Sin embargo, el míster, el propietario Ted Leonsis y el propio jugador llevan bastantes meses echando balones fuera. Además, 'Ovi' quiere colgar los patines en el Dinamo Moscú y regresar con su familia a Rusia.