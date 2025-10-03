Crisis en el Sporting: todos los 'titulares' de la rueda de prensa de Asier Garitano

"Vamos a ser los mismos". Asier Garitano irrumpió este viernes en una sala de prensa de Mareo con más expectación de lo habitual. Los ecos de la dolorosa derrota ante el Albacete sobrevolaron una rueda de prensa en la que el entrenador fue fiel a sí mismo; mandó mensajes serenos, directos al grano, evitando "mojarse" en las cuestiones más controvertidas, como si al equipo le falta fondo de armario, a cerca del rendimiento de los jugadores que entraron desde el banquillo de El Molinón ante el Albacete, o, incluso, sobre su posición en el club, ahora que el equipo se ha caído con cuatro derrotas seguidas. Garitano, incluso, fue irónico en distintos momentos de la intervención: "El domingo al acabar el partido estaba fatal; para un entrenador 'defensivo' como yo que me hagan cuatro goles...".

Ánimo del vestuario. "El grupo está normal, después del partido fastidiado. El lunes ni te cuento: la noche se hizo larga. El martes todo el mundo estaba con mejor cara y entrenando bien".

¿Habrá cambio de estilo? “Vamos a ser los mimos. Veremos en cada partido lo que nos interesa. Espero que estemos muy metido en los partidos. A veces elegiremos algún matiz. Hay que ver los rivales y analizar cada situación para ir convencidos de que puede salir bien”.

Goles encajados en centros laterales. “Analizamos la situación también tras el gol del Burgos (Fer Niño). Tenemos que mejorarlo. Hay que seguir incidiendo. No solo de ese perfil sino que también puede venir del otro lado. Tenemos que ser más contundentes”.

Estado de ánimo personal. “Ahora estoy bien. El domingo al acabar el partido… fatal. Par un entrenado ‘defensivo’ como yo que te hagan cuatro goles en la segunda parte… imagínate. El martes fue de descanso, el miércoles y jueves ya estaba bien, y el viernes ya tenía una pequeña sonrisa”

¿Cómo se explica la derrota ante el Albacete? “Es difícil explicar. Es la primera vez que se da una situación de estas. En la segunda parte llegó a estar cerca el 4-1. El último tramo del partido me sorprendió. Este grupo en partidos anteriores con el marcador a favor su conducta fue diferente. Hay que ver lo que hicimos bien contra el Córdoba y Ceuta, aunque estos dos partidos los podíamos haber empatado. Hay que analizar lo que no hicimos bien. El Córdoba nos pudo empatar pero hicimos las cosas como debimos hacerlas, el Ceuta igual en el tramo final pudo meter algún gol. El día del Albacete, además de perder, no hicimos las cosas bien. Las consecuencias fueron horrorosas. La camiseta del Sporting no se regala a nadie. Sabemos lo que queremos y qué conductas queremos tomar. Esto se viene trabajando de pretemporada, por eso me sorprendió lo que pasó el día del Albacete”.

Observaciones tras el partido. “Siempre hay que ver el carácter en los jugadores. Jugamos una hora o 45 minutos muy bien y luego a los mismos jugadores les costó la segunda parte y en el último tramo jugamos horriblemente mal. Estamos en una dinámica mala pero cada partido te da la opción de cortar la dinámica. Por eso fastidia la de la semana pasada. Podíamos estar en el play- off y las cosas se verían diferente. Hay que seguir compitiendo. Este equipo ha sido muy competitivo en muchos partidos”.

¿Ha hablado con los jugadores? “Hablé con los jugadores al acabar. No me suele gustar hablar en caliente. A partir de ahí es normal que entren jugadores. En caliente puedes decir cualquier cosa. El grupo es fantástico. Es muy bueno”.

Oscar Cortés. “Ha ido a mejor, es un jugador importante que ha estado en clubes importantes. Seguro que nos va a dar. Pero hay que ver. Cada semana nos va a dar más, hay que estar preparado para cuando llegue el momento. Es otro jugador”.

¿Fueron los cambios un problema? “Después de ver el partido de nuevo y desde el resultado, habría hecho otras situaciones, pero no es un tema de jugadores. Era un tema de lo que había que hacer y lo que no había que hacer. No creo que sea cosas de haber salido un jugador o otro. Cada semana es diferente. No tiene mucho que ver esta derrota con las otras tres. Cada partido te enseña cosas. Es difícil explicar lo que ocurrió el día del Albacete.

¿Siente la confianza del club? “Ni he preguntado. Tengo confianza en los jugadores y en la plantilla. En ver cómo está comportándose el equipo. El fútbol son rachas, ganamos tres partidos y llevamos cuatro derrotas. Pero conociendo la categoría, todos los clubes pasan por estas situaciones”.

Falta fondo de armario. “Estoy contento. Después de perder no me cambia el discurso ni la idea. Tenemos un gran grupo. Un equipo comprometido. Sabemos que podemos tener ciertas carencias y a todo el mundo nos gustaría mejorar. Pero estoy contento con la plantilla que tenemos”.

Autocrítica. “Independientemente de la gente que pudo entrar o no, era un tema de equipo. Este mismo equipo tuvo otras conductas. Los que estaban en el campo estuvieron el día en Córdoba. O el Ceuta. ¿Qué me he podido equivocar? Seguro”.

Castellón. “Es un equipo que ha tenido un inicio no deseado. Ha sacado adelante los dos últimos partidos. Su estado de ánimo será mejor. Es un equipo potente. En tema físico es el mejor de la categoría. Es diferente a la pasada temporada. Se le hacen menos situaciones de gol. Ahora están bien. Quiero ver al Sporting que vimos en la primera parte contra el Albacete. Que seamos reconocibles”.

Justin Smith. “Lo ha hecho bien. Álex está compitiendo bien. Loum está apretando. Cortes está mejor. Todo el mundo está entrenando quitando a Bernal. A partir de ahí es un tema de elecciones”

