Crisis en el Sporting: la reunión de Garitano con sus jugadores y un entrenamiento donde apretó para exigir "más ritmo"

Asier Garitano se reunió este miércoles en Mareo durante más de media hora con sus jugadores para buscar soluciones a la grave crisis de resultados que atraviesa el Sporting. El entrenamiento a puertas abiertas en las instalaciones rojiblancas estaba previsto para las 10:45 horas de la mañana, pero los futbolistas asomaron por el campo número 1 pasadas las 11:15.

El preparador de Vergara y su plantilla abordaron la delicate situación de un equipo que de repente ha perdido el equilibrio, capaz de lo mejor y también de lo peor, descompasado hasta el punto de perder cuatro encuentros consecutivos y escaparse de las manos un partido con hasta tres goles de ventaja en un estadio con más de 22.000 almas alentando como El Molinón. La reflexión es importante y el momento delicado. Es la segunda reunión que la plantilla celebra en apenas tres días en Mareo; la primera –la del lunes– se produjo sin la presencia del técnico. Ayer, en cambio, Garitano quiso verse con sus jugadores con el objetivo de empezar a revertir la dinámica desde el partido ante el Castellón del próximo domingo.

Preocupación creciente

La situación es inquietante (son cuatro tropiezos consecutivos en competición regular y once goles encajados en tan solo siete partidos). Pero, de momento, no asfixiante. Aunque es undécimo clasificado, el equipo sigue todavía a tiro del sexto, situado a solo dos puntos del Eibar. Mientras que saca un partido de ventaja al descenso: 3 puntos al filial de la Real Sociedad. Garitano mantiene margen y cuenta con la confianza de los rectores, convencidos de que es el mejor entrenador posible para sacar rendimiento a esta plantilla, clave en la confección del proyecto.

En la cúpula creen que el equipo ha sido en todo momento reconocible y competitivo en este pobre arranque de Liga, pero que ha ido perdiendo partidos por detalles, incapaz de controlar su área, superado en los remates de los encuentros. Además, repiten, es todavía muy pronto: jornada 7 de competición. En cualquier caso, se asume a nivel interno que el momento es delicado –Corredera hizo este miércoles en Mareo uno de los ejercicios de autocrítica más sinceros en años–. Urge reaccionar. Si se puede, desde la importante visita de este domingo al Skyfi de Castalia ante un renacido Castellón con Pablo Hernández.

Tras la reunión, comenzó en el campo número 1 una sesión de entrenamiento exigente, con ejercicios de alta intensidad, pero siempre con el balón como gran protagonista. David Guerra e Israel Villaseñor, además de Joaquín, respaldaron a la plantilla y siguieron de cerca una sesión de trabajo donde tanto Garitano como Miguel Pérez, preparador físico, ahondaron al equipo en la importancia de competir con "ritmo" e "intensidad". El primer tramo de entrenamiento –como siempre– estuvo liderado por Pérez, que organizó unos ejercicios en los que los jugadores debían combinar entre sí a pocos toques: "Ritmo, chavales, ritmo", se desgañitaba Pérez. "Más ritmo, chavales", repetía. "¡Jugar de primeras!", exclamó el preparador físico.

Después, la plantilla se dirigió al centro del campo. Allí fue Garitano quien tomó el mandó para organizar un ejercicio de posesión a pocos toques, con Pedro Hernández y Caco Morán muy pendientes. Apoyado sobre un folio, el técnico elevó la exigencia: "No paramos, no paramos", recalcó el entrenador. "¡A dos toques!", exclamó.

Por otro lado, Garitano recuperó ayer efectivos y, en principio, podría contar con toda la plantilla para el encuentro en Castellón, más allá de Christian Joel, que ayer fue intervenido por un problema renal, y a la espera de Jesús Bernal, que se ejercitó con el grupo pero sigue su propio proceso de recuperación. Curbelo, mientras, apunta a estar disponible, aunque dependerá del criterio de los técnicos. Otero no completó la sesión por un tema de cargas, pero está en perfectas condiciones.

