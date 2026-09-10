¿Quién crees que tendría que ganar el Balón de Oro en 2026?

El Balón de Oro 2026 ya tiene a sus 30 candidatos y la carrera por el premio entra en su recta decisiva. France Football ha hecho pública la lista de nominados y, un año más, el galardón presenta una batalla abierta entre grandes estrellas del fútbol mundial. El ganador sucederá a Ousmane Dembélé, que conquistó el premio en 2025.

Entre los grandes favoritos aparecen Harry Kane, que ha firmado una temporada espectacular con el Bayern y con Inglaterra; Lamine Yamal, después de otra temporada de impacto con el Barcelona y la selección española y Kylian Mbappé, también entre los principales aspirantes.

Es por eso que ahora llega el turno para que los lecores de SPORT voten a su favorito para el Balón de Oro.

Esta edición, además, tiene un componente especial. El Balón de Oro celebra su 70º aniversario y, por primera vez, la ceremonia se celebrará en Londres. El próximo 26 de octubre, el London Palladium Theatre acogerá una gala que también rendirá homenaje a Stanley Matthews, primer ganador de la historia del trofeo en 1956.

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